Рішення про те, куди призначать Кулебу – ще не прийняте. Про це заявив глава держави під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Що відомо про майбутню посаду Кулеби?

Володимир Зеленський відмовився коментувати призначення колишнього очільника МЗС на нову посаду. На запитання журналістів він відповів коротко – "Не скажу".

Про те, що Дмитро Кулеба повертається президент України повідомив раніше. Глава держави зазначив, що під час розмови обговорювалися подальші напрями взаємодії. Водночас президент не уточнив, на яку саме посаду може бути призначений колишній глава МЗС.

У ЗМІ повідомляють, що Кулебу можуть розглядати на посаду очільника Служби зовнішньої розвідки України. Проте, Володимир Зеленський ще продовжує обирати главу відомства. Вибір буде залежати від обраного підходу до розвитку служби.

Нагадаємо! 5 вересня 2024 року Верховна Рада підтримала звільнення Дмитра Кулеби з посади міністра закордонних справ, яку він обіймав упродовж чотирьох років. Свою кар'єру він розпочав у структурі МЗС України, де працював на різних дипломатичних посадах.

Що відомо про інші призначення Зеленського?