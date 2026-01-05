24 Канал зібрав усе, що відомо про нового керівника СБУ.

Що відомо про Євгена Хмару, який очолить СБУ?

Він генерал-майор і начальник Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України.

Цікаво, що на цій посаді Хмара пробув небагато – з 25 серпня 2025 року. До того, з 2023 по 2025 рік, військовий керував іншим центром у структурі Служби безпеки – Центром спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ.

Дуже важливо, що 2023 року Хмара керував спеціальною операцією з визволення острова Зміїний від окупантів.

"Саме під керівництвом Євгена Хмари спецпризначенці "Альфи" брали участь в одній із найрезонансніших операцій сучасної війни – звільненні острова Зміїний влітку 2022 року. Підготовка до операції включала збір розвідданих, створення макета острова, індивідуальні тренування та похвилинне планування дій кожного бійця", – писало "Характер.Media".

А сам Хмара в інтерв'ю "Мілітарному" говорив про свої емоції після успішних операцій, зокрема удару по складу ГРАУ міноборони РФ у Торопці 18 вересня 2024 року.

Коли це все полетіло, все спрацювало, всі люди повернулись живими, ще не лягають спати і отримується перша інформація "маємо детонацію", і такі: ну все, ну тепер можна відпочивати. Знаєте, отакі речі – це надихає, поєднання такої технології з людським супроводженням, з людськими емоціями. Мабуть, у цьому є оця сила, оцей ключик,

– поділився військовий.

24 серпня 2023 року Євген Хмара отримав звання бригадного генерала, 23 червня 2024 року йому було присвоєно звання генерал-майора.

У 2019 році його нагородили Орденом Данила Галицького за особисті заслуги у зміцненні національної безпеки, мужність, високий професіоналізм та зразкове виконання службового обов'язку.

Зверніть увагу! Зеленський іще має подати офіційну кандидатуру нового глави СБУ Верховній Раді. За призначення мають проголосувати депутати. І те саме зі звільненням Василя Малюка.

Навіщо Зеленський призначив Хмару майбутнім головою СБУ?

Президент 5 січня зустрівся з ним.

Вдячний Євгенію та всім нашим воїнам-спецпризначенцям за надзвичайно вагому бойову роботу протягом усіх років повномасштабної війни. Україна досягає необхідних результатів у своєму захисті, і всі наші воїни, які це забезпечують, заслуговують на найбільшу повагу і вдячність. Досвід українських спецпризначенців та ЦСО "А" СБУ будемо масштабувати. Обговорили сьогодні з Євгенієм також інші можливості системного розвитку Служби безпеки України та спеціальні операції, які зараз готуємо,

– мовиться в дописі Зеленського.

Згодом на сайті ОП з'явився указ, що Євген Хмара призначений тимчасовим виконувачем обов'язків глави СБУ.