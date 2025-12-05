Общественный деятель, президент Республиканского клуба Рональда Рейгана Борис Пинкус объяснил 24 Каналу, что Конгресс должен взять инициативу и заставить исполнительную власть действовать решительно.

Почему Трамп позволяет Путину диктовать условия?

Провал переговоров сильно ударил по репутации Трампа и его партии. Россия тем временем подает сигнал, что готова продолжать переговоры, пытаясь создать иллюзию конструктивности.

Обратите внимание! Россия и США договорились не разглашать суть переговоров, но готовы продолжить совместную работу для достижения мира.

"Путин одновременно успокаивает Трампа обещаниями о переговорах и продолжает атаковать Украину всеми доступными средствами – он играет в мир и ведет войну параллельно", – сказал Пинкус.

Российский лидер пытается выдать небольшие продвижения на фронте за "победы" и демонстрирует их Трампу.

"Я зол даже на свою партию. Потому что наши обещанные санкции уже покрылись слоем пыли на столе. Все сейчас давят на Линдси Грэма, автора этих санкций, но он молчит", – сказал Пинкус.

Американские законодатели ранее старались не портить отношения с Трампом и не создавать раскол в республиканской партии.

Но дальше отступать некуда. Путин уже диктует свою политику. Позорно видеть, как Америка идет на уступки и продолжает общаться с бандитом. Путин уже открыто угрожает Европе. Мы не должны быть отделены от Европы. Это мечта Путина разделить Америку от Европы,

– подчеркнул Пинкус.

Что известно о позиции Европы относительно мирных переговоров?