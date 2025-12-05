Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Вэнса для NBC News.

Что сказал Вэнс об окончании войны?

Вэнс заявил, что самым большим "источником постоянного разочарования" как для него, так и для всего Белого дома является неудача в заключении мирного соглашения.

Он добавил, что США "действительно считали" и все "миллион раз слышали, как президент повторял", что это будет "самая легкая война для урегулирования".

"И если бы вы сказали, что мира на Ближнем Востоке легче достичь, чем мира в Восточной Европе, я бы сказал, что вы сумасшедшие", – сказал он.

В то же время вице-президент США подчеркнул, что остается оптимистом в этом вопросе.

Он считает, что уже удалось достичь значительного прогресса, но это еще не финиш.

Я думаю, что надежда есть – надеюсь, что в течение следующих нескольких недель на этом фронте будут хорошие новости,

– заинтриговал Вэнс.

