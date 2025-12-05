Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Вэнса для NBC News.
Что сказал Вэнс об окончании войны?
Вэнс заявил, что самым большим "источником постоянного разочарования" как для него, так и для всего Белого дома является неудача в заключении мирного соглашения.
Он добавил, что США "действительно считали" и все "миллион раз слышали, как президент повторял", что это будет "самая легкая война для урегулирования".
"И если бы вы сказали, что мира на Ближнем Востоке легче достичь, чем мира в Восточной Европе, я бы сказал, что вы сумасшедшие", – сказал он.
В то же время вице-президент США подчеркнул, что остается оптимистом в этом вопросе.
Он считает, что уже удалось достичь значительного прогресса, но это еще не финиш.
Я думаю, что надежда есть – надеюсь, что в течение следующих нескольких недель на этом фронте будут хорошие новости,
– заинтриговал Вэнс.
Мирные переговоры: последние новости
4 декабря украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым отправилась в Майами на встречу с американской стороной, чтобы узнать о результатах недавних переговоров в России. На утро СМИ сообщили, что переговоры закончились. Деталей пока не разглашали.
В то же время еще раньше западные СМИ утверждали, что сейчас обсуждаются 4 отдельных элемента по мирному соглашению. Речь идет о суверенитете, территории, экономическое сотрудничество и европейскую безопасность.
В то же время еврокомиссар Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС хочет разработать собственный мирный план для Украины, не полагаясь исключительно на инициативы США.