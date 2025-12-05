Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Венса для NBC News.

Дивіться також Трамп уміє дивувати: військовий озвучив 3 можливі сценарії після переговорів у Москві

Що сказав Венс про закінчення війни?

Венс заявив, що найбільшим "джерелом постійного розчарування" як для нього, так і для всього Білого дому є невдача в укладенні мирної угоди.

Він додав, що США "справді вважали" і всі "мільйон разів чули, як президент повторював", що це буде "найлегша війна для врегулювання".

"І якби ви сказали, що миру на Близькому Сході легше досягти, ніж миру у Східній Європі, я б сказав, що ви божевільні", – сказав він.

Водночас віцепрезидент США наголосив, що залишається оптимістом у цьому питанні.

Він вважає, що уже вдалося досягти значного прогресу, але це ще не фініш.

Я думаю, що надія є – сподіваюся, що протягом наступних кількох тижнів на цьому фронті будуть гарні новини,

– заінтригував Венс.

Мирні переговори: останні новини