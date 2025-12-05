Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Венса для NBC News.

Що сказав Венс про закінчення війни?

Венс заявив, що найбільшим "джерелом постійного розчарування" як для нього, так і для всього Білого дому є невдача в укладенні мирної угоди.

Він додав, що США "справді вважали" і всі "мільйон разів чули, як президент повторював", що це буде "найлегша війна для врегулювання".

"І якби ви сказали, що миру на Близькому Сході легше досягти, ніж миру у Східній Європі, я б сказав, що ви божевільні", – сказав він.

Водночас віцепрезидент США наголосив, що залишається оптимістом у цьому питанні.

Він вважає, що уже вдалося досягти значного прогресу, але це ще не фініш.

Я думаю, що надія є – сподіваюся, що протягом наступних кількох тижнів на цьому фронті будуть гарні новини,
– заінтригував Венс.

Мирні переговори: останні новини

  • 4 грудня українська делегація на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим вирушила до Маямі на зустріч з американською стороною, аби дізнатися про результати нещодавніх переговорів у Росії. На ранок ЗМІ повідомили, що перемовини закінчилися. Деталей наразі не розголошували.

  • Водночас ще раніше західні ЗМІ стверджували, що наразі обговорюються 4 окремі елементи щодо мирної угоди. Йдеться про суверенітет, території, економічне співробітництво та європейську безпеку.

  • Водночас єврокомісар Андрюс Кубілюс заявив, що ЄС хоче розробити власний мирний план для України, не покладаючись виключно на ініціативи США.