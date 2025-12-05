Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Венса для NBC News.
Що сказав Венс про закінчення війни?
Венс заявив, що найбільшим "джерелом постійного розчарування" як для нього, так і для всього Білого дому є невдача в укладенні мирної угоди.
Він додав, що США "справді вважали" і всі "мільйон разів чули, як президент повторював", що це буде "найлегша війна для врегулювання".
"І якби ви сказали, що миру на Близькому Сході легше досягти, ніж миру у Східній Європі, я б сказав, що ви божевільні", – сказав він.
Водночас віцепрезидент США наголосив, що залишається оптимістом у цьому питанні.
Він вважає, що уже вдалося досягти значного прогресу, але це ще не фініш.
Я думаю, що надія є – сподіваюся, що протягом наступних кількох тижнів на цьому фронті будуть гарні новини,
– заінтригував Венс.
Мирні переговори: останні новини
4 грудня українська делегація на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим вирушила до Маямі на зустріч з американською стороною, аби дізнатися про результати нещодавніх переговорів у Росії. На ранок ЗМІ повідомили, що перемовини закінчилися. Деталей наразі не розголошували.
Водночас ще раніше західні ЗМІ стверджували, що наразі обговорюються 4 окремі елементи щодо мирної угоди. Йдеться про суверенітет, території, економічне співробітництво та європейську безпеку.
Водночас єврокомісар Андрюс Кубілюс заявив, що ЄС хоче розробити власний мирний план для України, не покладаючись виключно на ініціативи США.