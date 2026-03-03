Відповідну інформацію в інтерв'ю для італійської газети Corriere della Sera повідомив український президент Володимир Зеленський.

Чому переговори зайшли у глухий кут?

Президент України повідомив, що є домовленості стосовно безпекових гарантій від американської сторони, проте Вашингтон готовий їх підписати та ухвалити лише у контексті мирної угоди про закінчення війни з Росією.

Я не згоден з цим пунктом, але так воно і є. У нас також є готовий протокол з європейцями, але він також непідписаний. Є угоди про нашу реконструкцію, але вони можуть розпочатися лише після миру. Але всього цього недостатньо,

– розповів він.

За його словами, попри вищезгадані домовленості переговори затрягли на 20-пунктному плані та питанні територіального контролю, оскільки російська сторона продовжує вимагати передачу усієї території Донецької області.

Довідково. Вищезгаданий план з 20 пунктів передбачає пакет пропозицій або ініціатив у рамках політичних, безпекових та економічних кроків, спрямованих на врегулювання війни та підтримку України після її закінчення.

"Обмін не в наших інтересах, і Москві потрібно багато сил, щоб контролювати райони, які ми залишатимемо: вони знають, що ми хотіли б повернути те, що вони у нас забрали", – наголосив Володимир Зеленський в інтерв'ю.

Він зауважив, що йдеться про 5,8 тисяч квадратних кілометрів, тому Україна обрала дипломатичний шлях, прийнявши пропозицію США заморозити поточну лінію фронту. Але росіян такий компроміс не влаштовує.

"Американці запропонували демілітаризовані зони та вільні економічні зони по обидва боки. Я сказав, що це має стосуватися обох сторін, але росіяни відповіли, що це має бути лише на нашому боці. Це божевілля", – пояснив він.

Коли будуть наступні переговори?