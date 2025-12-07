Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, отметив, что другого варианта нет. Владимиру Путину не удается заставить Украину к капитуляции.

На какие действия готовы в США в отношении Кремля?

Трампу важно показать своей партии и в целом американскому обществу, что он не стремится к капитуляции Украины. Для этого придется пойти на определенные шаги и надавить на Путина.

Мы не знаем, какие есть подводные камни и о чем Путин 5 часов говорил с представителями Трампа. Вполне возможно весь разговор не касался только российско-украинской войны.

Обратите внимание! Владимир Путин назвал эту встречу "очень полезной", но добавил, что Россия все-таки не соглашается с некоторыми пунктами мирного плана. Диктатор отметил, что оккупанты якобы "захватят весь Донбасс и Новороссию любым путем".

"Вероятно, американцам во время встречи также рассказывали сколько они могут заработать, сотрудничая с Россией. Для США – это принципиальная история. Трамп и все его окружение являются капиталистами. Они хотят обогатиться любой ценой", – заметил политолог.

Именно поэтому от них можно ожидать чего угодно. Если россияне снова обещают им большую выгоду, то они на это поведутся.

Последние новости о мирных переговорах