Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Смотрите также Ермак по-американски: политик из США раскрыл, какова роль Кушнера в команде Трампа

О чем Зеленский говорил с Уиткоффом и Кушнером 6 декабря?

Президент в своем телеграм-канале выложил сообщение в 18:27, где указал: только что состоялся разговор с американцами.

Только что вместе с Андреем Гнатовым и Рустемом Умеровым провели длинный и содержательный телефонный разговор со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Благодарен за очень предметный, конструктивный разговор. Мы уделили внимание многим аспектам и довольно быстро обсудили ключевые вещи, которые могут гарантировать окончание кровопролития и снять угрозу третьего вторжения России, а также угрозу невыполнения Россией ее обещаний, как это уже не раз было в прошлом,

– отметил лидер государства.

Он подчеркнул, что Украина "настроена работать честно с американской стороной и в дальнейшем, чтобы реально принести мир". Стороны договорились о следующих шагах, форматах разговора с Америкой.

"Спасибо президенту Трампу за такой интенсивный подход к переговорам. Жду Рустема Умерова и генерала Гнатова с подробным отчетом. Не все можем обсудить по телефону, поэтому нужно детально поработать с командами над идеями и предложениями. Наш подход – все должно быть способным сработать, каждая важная вещь для мира, безопасности и восстановления. Спасибо!" – сообщил Зеленский.

Обратите внимание! Гарант сказал журналистам, что может поехать в Лондон 8 декабря, "если все будет активно". СМИ пишут, что он встретится со Стармером, Мерцем и Макроном.

Как происходят мирные переговоры сейчас?