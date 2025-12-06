Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий начальника ГУР Министерства обороны Кирилла Буданова "РБК-Украина".
Как прокомментировал Буданов переговоры в Абу-Даби?
Буданов в кулуарах второго военного молитвенного завтрака отреагировал на вопрос СМИ о тайных переговорах в Абу-Даби. Он отметил, что подобные события требуют тишины.
Все переговоры должны быть в тени, скажем так. Иначе они не будут успешными. Хочется, не хочется – но мы можем их просто сорвать. Поэтому подождите,
– подчеркнул начальник ГУР.
Буданов призвал подождать с вопросами и выводами, одновременно добавив, что переговоры в ОАЭ "проходят прекрасно".
Какая сейчас есть информация о переговорах в Абу-Даби?
США и Россия проводят тайные переговоры об обновленном мирном плане.
Известно, что министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл вечером 24 ноября встретился с российской делегацией в Абу-Даби, столице ОАЭ. Представитель Штатов представил россиянам отредактированный документ после встреч украинской, американской и европейской делегаций в Женеве.
По информации СМИ, в ОАЭ в то же время прибыла и украинская делегация во главе с главой ГУР Кириллом Будановым. Украинская сторона якобы присоединилась к дискуссиям с американской и российской сторонами.