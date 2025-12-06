Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий начальника ГУР Министерства обороны Кирилла Буданова "РБК-Украина".

Как прокомментировал Буданов переговоры в Абу-Даби?

Буданов в кулуарах второго военного молитвенного завтрака отреагировал на вопрос СМИ о тайных переговорах в Абу-Даби. Он отметил, что подобные события требуют тишины.

Все переговоры должны быть в тени, скажем так. Иначе они не будут успешными. Хочется, не хочется – но мы можем их просто сорвать. Поэтому подождите,

– подчеркнул начальник ГУР.

Буданов призвал подождать с вопросами и выводами, одновременно добавив, что переговоры в ОАЭ "проходят прекрасно".

Какая сейчас есть информация о переговорах в Абу-Даби?