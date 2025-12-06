Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар начальника ГУР Міністерства оборони Кирила Буданова "РБК-Україна".

Як прокоментував Буданов переговори в Абу-Дабі?

Буданов у кулуарах другого військового молитовного сніданку відреагував на запитання ЗМІ про таємні переговори в Абу-Дабі. Він зазначив, що подібні події потребують тиші.

Усі перемовини мають бути в тіні, скажімо так. Інакше вони не будуть успішними. Хочеться, не хочеться – але ми можемо їх просто зірвати. Тож зачекайте,

– наголосив начальник ГУР.

Буданов закликав зачекати із запитаннями й висновками, водночас додавши, що переговори в ОАЕ "проходять чудово".

Яка наразі є інформація щодо переговорів в Абу-Дабі?