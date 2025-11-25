Переговори стосуються мирного плану США, зокрема оновлених у ньому пунктів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Financial Times, ABC News та Politico.
Дивіться також Українські червоні лінії: як змінилися нові 28 пунктів мирного плану та чому це вже не зрада чи капітуляція
Що відомо про переговори Росії та США в ОАЕ?
Ден Дрісколл знову зустрінеться з російськими посадовцями і, за даними джерел ЗМІ, представить мирну угоду, про яку в неділю домовилися США та Україна. Ідеться про відредагований документ після зустрічей у Женеві.
Оновлену версію документа скоротили до 19 пунктів. За словами співрозмовників, з нього, зокрема, прибрали низку суперечливих умов, а саме пункт про вихід військ України з контрольованих частин Донецької області.
Також є інформація про те, що Дрісколл планує зустрітися з керівником ГУР МО Кирилом Будановим. Нагадаємо, The Guardian писав, що Трамп призначив Дрісколла спецпредставником для просування мирного плану.
Зазначимо, Марко Рубіо, Стів Віткофф і Джаред Кушнер уже повернулись до США. Головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО у Європі Алексус Гринкевич поїхав до Брюсселя, щоб поінформувати союзників.
Що цьому передувало?
У Швейцарії у неділю, 23 листопада, пройшли переговори США, України та Європи щодо мирного плану президента Дональда Трампа. Частина пунктів скандального плану була вилучена, частина – змінена.
Зокрема, у новій версії американського мирного плану для України більше не згадується використання заморожених російських активів. Раніше цей пункт різко розкритикували в Європейському Союзі.
В ISW повідомляли, що Росія наполягає на продовженні війни проти України, відмовляючись ухвалити будь-який мирний план, що не передбачає капітуляції України. Москва хоче усунути "корінні причини".