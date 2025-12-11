Як зауважив в ефірі 24 Каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, уже давно варто звикнути до незрозумілої риторики лідера США. Так нещодавно він заявив, що Крим нібито омивають води океану.

Яка причина дивних заяв Трампа?

Стає зрозуміло, що очільник США живе в іншій реальності, яка не зіставна з тим, що відбувається насправді. Скоріш за все, нова заява Трампа пояснюється неправильною інформацією, яку він десь почув, а потім ще й перекрутив.

Загалом до його політики виникає дуже багато питань, і не тільки від українців. У США незадоволені корупцією, а теперішню адміністрацію називають найбільш корумпованою в історії. Це підтверджують останні соціологічні опитування.

Трамп любить будувати власну реальність, яка має мало спільного з реальністю, яка існує у світі. Це визначає його риторику, в якій він говорить про 82% підтримки мирного плану та інші дані,

– підкреслив Іван Ус.

Можна згадати іншу заяву Трампа в якій він назвав Володимира Зеленського диктатором, а через 2 тижні сказав, що такого не пам'ятає. Потім він говорив, що рейтинг президента України нібито 4%. На це відреагував колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, який наголосив, що рейтинги Трампа і Зеленського приблизно однакові.

Стає зрозуміло, що політика США відповідає їхній новій стратегії, де зазначено, що Америка концентрується на власних питаннях та не цікавиться допомогою Європі. Відповідно нові заяви Трампа лише підтверджують, що підходи адміністрації США змінилися. Вони відрізняються навіть від політики інших республіканських президентів.

На жаль, ми вже бачимо реалії цієї стратегії – хаос, невизначеність та неправдива інформація. Щодо заяви про 82%, то цілком ймовірно, що через 2 – 3 тижні Трамп знову змінить думку й скаже, що стільки людей не підтримують його мирний план.

Що говорив Трамп про війну в Україні?