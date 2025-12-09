Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.
Що сказав Трамп про Крим?
Американський президент сказав, що добре розбирається в нерухомості. І тому може оцінити вигоди від географічного положення Криму та цінність півострова.
Коли я дивлюся щоразу на цю карту, я кажу: о, цей Крим такий гарний, вау. Він оточений з чотирьох боків океаном,
– сказав Трамп.
Також він упевнений, що Крим величезний і був серцем України. І довго не міг згадати слово "перешийок".
Довідка. Під фразою "серце країни" зазвичай мають на увазі столицю чи географічний центр. Тобто або Трамп геть не знає географію, або ж мав на увазі, що Крим – душа України, один з найпоетичніших і найгарніших її куточків.
Це чотири сторони океану в найтеплішій частині. Там найкраща погода, найкраще все,
– продовжив Трамп.
Далі він послався на те, що Даша Бьорнс сама українка і добре знає Україну. Але "Обама змусив віддати Крим", вважає Трамп.
Зверніть увагу! В принципі, чинний президент США справедливо звинувачує Обаму в тому, що тоді світ (і зокрема Америка) не запобіг анексії Криму, дуже в'яло відреагувавши на дії Росії. Але ішов час, апетити Росії росли, і от уже сам Трамп пропонує Путіну залишки Донбасу і, швидше за все, інші області. Таким чином ніяк не відрізняючись від Обами, якого часто критикує, і навіть перевершуючи його. Бо Америка зі "світового поліцейського" стала посіпакою Росії.
Особливого цинізму висловленню додають такі слова Трампа: "Але я не був залучений (у 2014 році – 24 Канал) так, як зараз, знаєте, з тими знаннями, що маю тепер. Я тепер дуже добре знаю Україну. Я дуже добре знаю цю країну".
Та виглядає на те, що Трамп чув дзвін, та не знає, де він.
Не перша заява Трампа про Крим
У серпні Трамп вразив своєю "обізнаністю". Тоді він порівняв Крим із Техасом і теж говорив, що півострів гарний.
Зауважимо, що площа Криму – близько 27 тисяч квадратних кілометрів, а Техасу – понад 695 тисяч квадратних кілометрів.
Зазвичай промови Трампа про Крим супроводжуються критикою Обами. Але і сам республіканець, і ЗМІ не раз говорили, що Америка може визнати Крим російським.
Що ще наговорив Трамп 9 грудня?
На його думку, Україна має провести вибори, бо зараз уже не йдеться про демократію. Але Трамп не знає, чи виграє Зеленський вибори, якщо їх проведуть.
Щодо позиції на переговорах, то Трамп переконаний: Росія сильніша. Аргумент – "бо це значно більша країна". І взагалі "Росія має перевагу і завжди мала".
Але він не відповів однозначно, чи вийде з переговорного процесу.