Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Що сказав Трамп про Крим?

Американський президент сказав, що добре розбирається в нерухомості. І тому може оцінити вигоди від географічного положення Криму та цінність півострова.

Коли я дивлюся щоразу на цю карту, я кажу: о, цей Крим такий гарний, вау. Він оточений з чотирьох боків океаном,

– сказав Трамп.

Також він упевнений, що Крим величезний і був серцем України. І довго не міг згадати слово "перешийок".

Довідка. Під фразою "серце країни" зазвичай мають на увазі столицю чи географічний центр. Тобто або Трамп геть не знає географію, або ж мав на увазі, що Крим – душа України, один з найпоетичніших і найгарніших її куточків.

Показуємо Крим на карті України

Це чотири сторони океану в найтеплішій частині. Там найкраща погода, найкраще все,

– продовжив Трамп.

Далі він послався на те, що Даша Бьорнс сама українка і добре знає Україну. Але "Обама змусив віддати Крим", вважає Трамп.

Зверніть увагу! В принципі, чинний президент США справедливо звинувачує Обаму в тому, що тоді світ (і зокрема Америка) не запобіг анексії Криму, дуже в'яло відреагувавши на дії Росії. Але ішов час, апетити Росії росли, і от уже сам Трамп пропонує Путіну залишки Донбасу і, швидше за все, інші області. Таким чином ніяк не відрізняючись від Обами, якого часто критикує, і навіть перевершуючи його. Бо Америка зі "світового поліцейського" стала посіпакою Росії.

Особливого цинізму висловленню додають такі слова Трампа: "Але я не був залучений (у 2014 році – 24 Канал) так, як зараз, знаєте, з тими знаннями, що маю тепер. Я тепер дуже добре знаю Україну. Я дуже добре знаю цю країну".

Та виглядає на те, що Трамп чув дзвін, та не знає, де він.

Не перша заява Трампа про Крим

У серпні Трамп вразив своєю "обізнаністю". Тоді він порівняв Крим із Техасом і теж говорив, що півострів гарний.

Зауважимо, що площа Криму – близько 27 тисяч квадратних кілометрів, а Техасу – понад 695 тисяч квадратних кілометрів.

Зазвичай промови Трампа про Крим супроводжуються критикою Обами. Але і сам республіканець, і ЗМІ не раз говорили, що Америка може визнати Крим російським.

