Політтехнолог Тарас Загородній в ефірі 24 Каналу пояснив, чому цей дзвінок навряд чи був випадковим. За його словами, Кремль зараз переслідує цілком конкретну мету, але публічно намагається подати її зовсім під іншим кутом.

Путіну потрібен спокій на 9 травня

Дзвінок Путіна до Дональда Трампа Загородній прямо пов'язує з підготовкою до 9 травня. На його думку, у Кремлі саме зараз особливо нервово думають, як провести парад без зривів і без нового удару по своїй показовій картинці, тому й намагаються через Трампа проштовхнути потрібну для себе паузу.

Нагадаємо! 29 квітня під час телефонної розмови з Дональдом Трампом Володимир Путін заявив про готовність до перемир'я з Україною 9 травня. Розмова тривала понад півтори години, а крім війни в Україні сторони також обговорили ситуацію на Близькому Сході. У Кремлі при цьому знову повторили російські вимоги щодо миру, заявили про нібито готовність до дипломатичного врегулювання і поскаржилися Трампу на українські удари по території Росії.

Для Кремля це не просто дата в календарі, а велика політична постановка, яку Путін хоче провести без зривів і принижень. Тому, на його думку, в Москві так заметушилися навколо ідеї "перемир'я" і спробували знову підняти цю тему в розмові з Трампом.

Я думаю, що Путін переживає за своє 9 травня. Йому ж треба якось це провести, щоб не зганьбитися на весь світ,

– сказав Загородній.

У Кремлі хочуть, щоб американці тиснули на Україну і домагалися тиші хоча б на кілька днів, поки в Москві проходитиме парад. Нервозність там уже настільки помітна, що москвичам навіть обіцяють обмеження мобільного зв'язку, аби бодай так знизити ризики.

До слова! Москва вже сама демонструє, що боїться за свій парад. У Росії вперше вирішують не виводити на 9 травня колони військової техніки й пояснюють це "оперативною обстановкою". Тож цього року Кремль робить ставку на пішу частину та авіацію, аби зберегти хоча б керовану пропагандистську картинку.

Уся ця історія, ймовірно, й далі крутитиметься навколо розмов про нібито бажання Путіна піти на перемир'я, але насправді це виглядає як брехня.

Ну, це все брехня, звичайно. Вони дуже переживають, що Україна влаштує такий самий фестиваль пісні й пляски, як і минулого року. А з урахуванням того, що можливості України різко виросли, вони, звичайно, бояться, що прилетить щось і важеньке,

– наголосив політтехнолог.

Тому, за його словами, розмови про паузу зараз потрібні Путіну не для миру, а для того, щоб спокійно пережити парад і не зірвати собі одну з головних дат року.

Що відомо про 9 травня, перемир'я і парад у Москві?

Путін під час розмови з Дональдом Трампом просить тиші на 9 травня. У Кремлі подають це як готовність до перемир'я, але в Офісі Президента наголошують: Україна не погоджується на кілька годин паузи лише для того, щоб Москва спокійно провела свій парад.

Михайло Подоляк нагадує, що Росія вже щонайменше двічі відкидала українські пропозиції перемир'я. Київ говорить про стале припинення вогню, яке справді могло б зменшити удари по цивільних і створити простір для переговорів. Тому нинішня ініціатива Москви виглядає не як крок до миру, а як спроба прикрити парад Путіна.

Перемир'я на 9 травня Василь Пехньо, Олександр Леонов і Володимир Фесенко розглядають не як реальний крок до миру, а як спробу Кремля спокійно провести важливу для себе дату, показати, ніби саме Москва диктує умови, і водночас відсунути Україну на другий план. Вони наголошують, що одноденне припинення вогню без чітких правил, моніторингу і відповідальності за порушення нічого не вирішує. На їхню думку, це радше політична й пропагандистська гра Путіна, тоді як реально наблизити мир могло б лише довготривале припинення бойових дій.