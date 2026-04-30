Не секрет те, що для Путіна 9 травня є однією з сакральних дат, тож він не може допустити, щоб у цей день щось пішло не за планом. Спеціально для 24 Каналу експерти детальніше пояснили, чому насправді Росія вимагає перемир'я, чого найбільше бояться у Кремлі і як на це реагуватимуть в Україні.

До теми Перемирʼя на 9 травня: у Зеленського назвали умови, за яких Україна погодиться

Для чого насправді Росії перемир'я?

Військовий оглядач Василь Пехньо зауважив, що комунікація Дональда Трампа та Володимира Путіна виглядала жалюгідною – з двох боків. За підсумками розмови, американський президент заявив, що це буцімто саме він запропонував провести перемир'я на 9 травня. Також Трамп сказав, що Путін вже був готовий укласти мирну угоду, однак цьому "завадили деякі люди".

Натомість у Кремлі вдають, що їм перемир'я не потрібно і Путін ще не ухвалив остаточного рішення. Насправді, вважає Василь Пехньо, ситуація була протилежною.

Росіянам потрібно перемир'я з єдиної причини: показувати, що нібито вони диктують умови. Мовляв, вони, якщо захочуть, можуть оголосити перемир'я на Великдень, 9 травня чи день народження Путіна. Це маячня, в якій росіяни самостверджуються, а Трамп їм в цьому допомагає,

– наголосив Пехньо.

Зрештою, вважає військовий оглядач, річ навіть не у "параді побєди", адже, відверто, завдавати ударів по ньому – не в інтересах України. Насамперед тому, що туди важко долетіти. В іншому випадку атаки відбувалися б часто у будь-які інші дні.

"Для нас навіть краще, щоб вони провели цей парад, зібрали туди купу ППО, боячись українських ударів. Ми б у цей час могли вдарити по інших місцях, які оголили окупанти. Це перемир'я нічого не рятує, і нікому не допомагає", – констатував військовий оглядач.

Подібні розмови, додав експерт, є лиш намаганням показати, що мирний процес триває і залежить саме від США та Росії.

Як Путін хотів принизити Україну, але прорахувався?

Є й інший нюанс у темі перемир'я на 9 травня. Його нібито погодили під час розмови Трампа та Путіна, і це відбулося не просто так, вважає виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

У такий спосіб Путін хоче продемонструвати, що відмовляє Україні у суб'єктності, бо якщо мовиться про припинення вогню – домовляються про це дві сторони, які воюють. А так Путін показує, що, мовляв, поговорив "зі старшим" і про все домовився. Насправді так це не працює,

– наголосив Леонов.

Перемир'я, навіть на один день, не є формальністю. Це технічний процес, до якого має бути залучена моніторингова місія. Насамперед потрібно зрозуміти, хто саме здійснюватиме моніторинг, як реагуватимуть на порушення тощо. Одноденне перемир'я дійсно може мати сенс, щоб показати, що такий механізм справді працює.

"Путін робить все, щоб не дотримуватися правил. Він хоче, щоб це Україна зупинила вогонь, а у Москві провели парад без ексцесів. З іншого боку Путін може знову звинуватити Україну в порушенні правил припинення вогню", – зауважив експерт.

До слова, політтехнолог Тарас Загородній також погоджується з думкою, що Путін через США хотів владнати свої проблеми. Звісно, він не може прямо просити Україну утриматись від ударів по Росії на 9 травня.

Ймовірно, російський диктатор досі думає, що на Україну легко може вплинути будь-хто у будь-якій ситуації. Фактично, Путін потрапив у свою ж фантазію про "Україну як маріонетку США", тому й вирішив звернутись до Трампа.

Однак Володимир Зеленський чітко сказав, що без довгострокового припинення вогню немає сенсу говорити про короткострокове перемир'я. Саме над сталим миром Україна готова працювати у будь-якому форматі.

Що насправді допомогло б наблизити мир?

Політолог Володимир Фесенко також переконаний, що ідею перемир'я на 9 травня просував саме Путін, а не Трамп. Адже це може бути потрібно лише російському диктаторові.

Вони вирішили розіграти невеличкий спектакль, щоб виглядало, що кожна сторона є "переможцем". Трамп міг просити, щоб війна зупинилась хоч на певний час. А Путін відповів, що готовий на це піти, але саме 9 травня. Трампу начхати на 9 травня, йому байдуже, коли це відбудеться, а от для Путіна це має значення,

– пояснив політолог.

У будь-якому випадку одноденне перемир'я нічого не вирішить. За іншими подібними ініціативами зрозуміло, що від них немає ані користі, ані результату. Вони не наближають до миру, а є лише тимчасовою ілюзією миру.

"Помилка американської сторони в тому, що вона грає у російську гру з ситуативними перемир'ями. За час великої війни їх було безліч, але американці досі на них погоджуються, щоб здавалося, що відбувається хоч якийсь прогрес", – зазначив Фесенко.

Справді дієвим було б довготривале припинення вогню, про що й говорив і президент України Володимир Зеленський.

Що варто знати про парад у Росії на 9 травня?

Вперше за майже 20 років на "параді побєди" у Москві не буде військової техніки. Участь у параді братимуть лише піші колони військових. У Кремлі виправдались, все, мовляв, через загрозу українських атак. Авіаційну частину, однак, вирішили залишити.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що цьогоріч від парадів у Москві та Санкт-Петербурзі взагалі можуть відмовитися. Подібну інформацію поширювали і військові блогери. Причина – незмінна: у разі ракетної чи дронової небезпеки парад перетвориться на суцільний хаос. Водночас неважливо, чи справді б на Червону площу прилетіло щось. Саме оголошення повітряної тривоги було б гучним ляпасом особисто для Путіна.

З огляду на перестороги Кремля щодо можливих тривог на 9 травня, важко повірити в те, що перемир'я запропонувала американська сторона, а не російська.