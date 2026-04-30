Не секретом является то, что для Путина 9 мая является одной из сакральных дат, поэтому он не может допустить, чтобы в этот день что-то пошло не по плану. Специально для 24 Канала эксперты подробнее объяснили, почему на самом деле Россия требует перемирия, чего больше всего боятся в Кремле и как на это будут реагировать в Украине.

Для чего на самом деле России перемирие?

Военный обозреватель Василий Пехньо заметил, что коммуникация Дональда Трампа и Владимира Путина выглядела жалкой – с двух сторон. По итогам разговора, американский президент заявил, что это якобы именно он предложил провести перемирие на 9 мая. Также Трамп сказал, что Путин уже был готов заключить мирное соглашение, однако этому "помешали некоторые люди".

Зато в Кремле делают вид, что им перемирие не нужно и Путин еще не принял окончательного решения. На самом деле, считает Василий Пехньо, ситуация была противоположной.

Россиянам нужно перемирие по единственной причине: показывать, что якобы они диктуют условия. Мол, они, если захотят, могут объявить перемирие на Пасху, 9 мая или день рождения Путина. Это бред, в котором россияне самоутверждаются, а Трамп им в этом помогает,

– подчеркнул Пехньо.

В конце концов, считает военный обозреватель, дело даже не в "параде победы", ведь, откровенно, наносить удары по нему – не в интересах Украины. Прежде всего потому, что туда трудно долететь. В противном случае атаки происходили бы часто в любые другие дни.

"Для нас даже лучше, чтобы они провели этот парад, собрали туда кучу ПВО, боясь украинских ударов. Мы бы в это время могли ударить по другим местам, которые обнажили оккупанты. Это перемирие ничего не спасает, и никому не помогает", – констатировал военный обозреватель.

Подобные разговоры, добавил эксперт, являются лишь попыткой показать, что мирный процесс продолжается и зависит именно от США и России.

Для чего России перемирие:

Как Путин хотел унизить Украину, но просчитался?

Есть и другой нюанс в теме перемирия на 9 мая. Его якобы согласовали во время разговора Трампа и Путина, и это произошло не просто так, считает исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

Таким образом Путин хочет продемонстрировать, что отказывает Украине в субъектности, потому что если говорится о прекращении огня – договариваются об этом две стороны, которые воюют. А так Путин показывает, что, мол, поговорил "со старшим" и обо всем договорился. На самом деле так это не работает,

– подчеркнул Леонов.

Перемирие, даже на один день, не является формальностью. Это технический процесс, к которому должна быть привлечена мониторинговая миссия. Прежде всего нужно понять, кто именно будет осуществлять мониторинг, как реагировать на нарушения и тому подобное. Однодневное перемирие действительно может иметь смысл, чтобы показать, что такой механизм действительно работает.

"Путин делает все, чтобы не соблюдать правила. Он хочет, чтобы это Украина остановила огонь, а в Москве провели парад без эксцессов. С другой стороны Путин может снова обвинить Украину в нарушении правил прекращения огня", – отметил эксперт.

Как Путин хотел унизить Украину:

К слову, политтехнолог Тарас Загородний также соглашается с мнением, что Путин через США хотел решить свои проблемы. Конечно, он не может прямо просить Украину воздержаться от ударов по России на 9 мая.

Вероятно, российский диктатор до сих пор думает, что на Украину легко может повлиять любой в любой ситуации. Фактически, Путин попал в свою же фантазию об "Украине как марионетке США", поэтому и решил обратиться к Трампу.

Однако Владимир Зеленский четко сказал, что без долгосрочного прекращения огня нет смысла говорить о краткосрочном перемирии. Именно над устойчивым миром Украина готова работать в любом формате.

Что на самом деле помогло бы приблизить мир?

Политолог Владимир Фесенко также убежден, что идею перемирия на 9 мая продвигал именно Путин, а не Трамп. Ведь это может быть нужно только российскому диктатору.

Они решили разыграть небольшой спектакль, чтобы выглядело, что каждая сторона является "победителем". Трамп мог просить, чтобы война остановилась хоть на время. А Путин ответил, что готов на это пойти, но именно 9 мая. Трампу наплевать на 9 мая, ему безразлично, когда это произойдет, а вот для Путина это имеет значение,

– объяснил политолог.

В любом случае однодневное перемирие ничего не решит. По другим подобным инициативам понятно, что от них нет ни пользы, ни результата. Они не приближают к миру, а являются лишь временной иллюзией мира.

"Ошибка американской стороны в том, что она играет в российскую игру с ситуативными перемириями. За время большой войны их было множество, но американцы до сих пор на них соглашаются, чтобы казалось, что происходит хоть какой-то прогресс", – отметил Фесенко.

Действенным на самом деле было бы долговременное прекращение огня, о чем и говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Что стоит знать о параде в России на 9 мая?

Впервые за почти 20 лет на "параде победы" в Москве не будет военной техники. Участие в параде будут принимать только пешие колонны военных. В Кремле оправдались, все, мол, из-за угрозы украинских атак. Авиационную часть, однако, решили оставить.

Ранее российские СМИ сообщали, что в этом году от парадов в Москве и Санкт-Петербурге вообще могут отказаться. Подобную информацию распространяли и военные блогеры. Причина неизменна: в случае ракетной или дроновой опасности парад превратится в сплошной хаос. При этом неважно, действительно ли бы на Красную площадь прилетело что-то. Само объявление воздушной тревоги было бы громкой пощечиной лично для Путина.

Учитывая предостережения Кремля относительно возможных тревог на 9 мая, трудно поверить в то, что перемирие предложила американская сторона, а не российская.