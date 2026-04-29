Такую информацию сообщили Министерство обороны России и спикер Кремля Дмитрий Песков, передают пропагандистское издание "ТАСС".

Почему парад в Москве будет без техники?

По данным российского оборонного ведомства, в пешей колонне будут участвовать курсанты высших военных учебных заведений всех родов войск. Суворовцев, нахимовцев, кадетов и механизированную технику из парада исключили.

Московский парад на 9 мая пройдет без техники "из-за террористической активности Киева и в связи с тем, что год не юбилейный",

– подтвердил информацию Дмитрий Песков.

Во время парада планируют продемонстрировать работу военных, привлеченных к войне в Украине, а также тех лиц, кто несет службу в ракетных, воздушно-космических и морских силах. В то же время останется авиационная часть.

Согласно обнародованной информации, ожидается пролет пилотажных групп, а завершат ее штурмовики советских самолетов Су-25, предназначенных для поддержки сухопутных войск, и образуют в небе цвета флага России.

Заметим, что на прошлогоднем параде также было представлено минимальное количество техники. На мероприятии, в частности, присутствовали премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Китая Си Цзиньпин и другие "союзники".

Кстати. Политолог Валерий Дымов объяснял в комментарии 24 Каналу, что парадом Владимир Путин боится показать, что он одинок и то, что от него и вообще от России отворачиваются все друзья и партнеры.

Что этому предшествовало?

Ранее Moscow Times и "Медуза" сообщали о возможной отмене военных парадов 9 мая 2026 года на фоне опасений из-за украинских дальнобойных ударов, несмотря на обещания проведения соответствующих мероприятий в России.

Также отметим, что военный эксперт Роман Свитан в интервью 24 Каналу заявлял об увеличении активности российских оккупантов на фронте перед 9 мая, чтобы достичь хотя бы каких-то успехов на поле боя к этой дате.

Еще в марте представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в интервью 24 канала сообщал, что Россия сосредотачивает свои ресурсы на южном и восточном отрезке фронта, чтобы полностью захватить Донбасс.