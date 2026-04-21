Оккупанты пытаются продвигаться на фронте, но наталкиваются на эффективное сопротивление Сил обороны Украины. Россия около тысячи раз нарушила так называемое "пасхальное перемирие", которое же сама и объявила. В Кремле до сих пор верят, что если перегруппируются, то смогут подготовиться к атакам и отбить некоторые позиции.

Именно поэтому россияне будут давить на своих военных, чтобы достичь успеха до 9 мая. Об этом в интервью 24 Каналу сообщил бывший разведчик-снайпер морской пехоты США и доброволец Международного легиона Мэттью Сэмпсон. Он также спрогнозировал, на что именно может пойти Россия для этого успеха, детали – читайте далее в материале.

Вы только что вернулись из Запорожской области, где общались с украинскими военными. СМИ пишут, что Россия усилила атаки на юге Украины. Какая сейчас ситуация там?

Россияне пытаются продвигаться дальше, но наталкиваются на эффективную украинскую оборону. Здесь не только дроны, но и наземные позиции и укрепления. Если кому-то из россиян удается прорваться, то украинские военные чрезвычайно эффективно их обнаруживают. Как с помощью дронов, так и с помощью перехватов радиосвязи. Многих россиян удалось взять в плен таким образом.

Некоторые из моих товарищей провели много дней с российскими военнопленными в одних и тех же окопах, пока их не эвакуировали. Там россияне начинают осознавать, что мы не те, кем они нас считали. Они сразу удивляются, что к ним относятся нормально в плену. Мы пытаемся сохранить им жизнь, а россияне пытаются нас убить. В этом есть определенная ирония.

Они воочию видят, что их обманывали всю жизнь, и это дает мне надежду. Когда они осознают, что никто их не будет убивать, то начинают помогать украинцам. Предоставляют разведывательную информацию, которая будет полезной как сейчас, так и в ближайшие недели. Например, рассказали, что за три часа сюда подойдут еще двое россиян и можно попробовать взять их в плен. Это помогает срывать российское наступление.

Что вы делали на передовой на этот раз?

Я разговаривал на поле боя с командирами, которым доверяю. Со многими из них познакомился еще в июне 2022 года. Знаю, что они дадут мне прямой ответ. Они знают, что на следующей неделе я использую эту информацию, когда буду проводить встречи с членами Конгресса. Когда американец может говорить с другими американцами-законодателями и избирателями, то это очень мощный инструмент, который приносит пользу. Поэтому они охотно идут на сотрудничество.

Военные предоставили мне много информации, в том числе и о некотором оборудовании. Например, о минных тралах, которые эффективно уничтожали даже 80 – 100 мин и не нуждались в ремонте. Но это лишь часть того, что я узнал.

Что поразило на фронте?

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина впервые провела наступательную операцию только с участием беспилотников. Как вы оцените прогресс украинской армии за 4 года?

Мне очень интересно наблюдать за взаимодействием Украины с западными союзниками, которые имеют совершенно разный опыт. Например, я воевал на Ближнем Востоке. Что-то из нашего опыта можно применить на фронте, а что-то – вообще нет. Они учатся у нас. Мы тоже учимся у них. И это дает очень хороший результат. Так было во время Второй мировой войны, когда союзники взаимодействовали друг с другом.

Россия сейчас получает помощь от Северной Кореи, Ирана и Китая, но эти отношения точно не являются настолько близкими, как у нас. Это свидетельствует о том, что мы в конце концов одержим победу. Чем дальше все продолжается, тем понятнее, что победим мы, а не россияне.

У вас есть друзья среди украинских военных. Расскажите, какова нынешняя мотивация украинских защитников? Чувствуете ли вы эту решимость и веру среди тех людей, которые находятся на войне уже более 4 лет?

Конечно. Меня очень вдохновляют истории украинских бойцов. Некоторые, даже несмотря на ранения, могут удерживать позиции в течение нескольких недель. Один парень с ранениями находился на позиции в течение 44 дней. Затем его смогли эвакуировать и доставить в госпиталь. Приходится ждать плохой погоды, обычно тумана. Тогда и украинцы, и россияне начинают активно перемещаться.

Вчера я встретил одного иностранца. Кажется, это был австралиец. Он провел около 65 – 70 дней на позиции, оказывая первую медицинскую помощь. Это была небольшая комната. Такие люди сильно вдохновляют. Они готовы и в дальнейшем идти на позиции, понимая, что это может быть снова на несколько недель. Как по мне, это сигнал к западным союзникам, что никто не готов прекратить борьбу.

Что планирует Россия к 9 мая?

Россия нарушила "пасхальное перемирие" около тысячи раз. Но зачем они вообще объявляли эту "паузу"? Россия хотела перегруппироваться, подготовиться к новым атакам и отбить некоторые позиции?

В России верят, что это возможно. Однако украинские военные хорошо отслеживают действия оккупантов. Поэтому они хорошо подготовлены к моменту, когда возобновятся бои.

Вот мой друг недавно взял россиянина в плен. Он даже знал его позывной. То есть не просто поймал в плен какого-то оккупанта, а уже знал его имя и позывной. Это лишь один из примеров того, насколько сильнее украинцы в этой войне. Россия привлекает больше личного состава, но украинцы имеют значительно лучшую подготовку и разведку.

Знаю, что сбор разведданных – это также результат крепкого партнерства Украины со многими западными союзниками, которые помогают собрать информацию, что сохранит жизнь не только гражданским, но и военным.

Собираются ли россияне достичь каких-то успехов до 9 мая? Возможно, Россия снова осуществит атаки дронами по украинским городам?

Конечно, это важный день для россиян. СССР потерял более 25 миллионов жизней (во Второй мировой войне, – 24 Канал). Примерно 14 миллионов – это потери среди украинцев. 10 миллионов из них убили, а еще 4 миллиона – тем или иным способом переместили. Кто-то просто выехал из УССР.

Украина ведет борьбу за свободу, независимость да и просто за право на существование гораздо дольше, чем 12 лет. 9 мая – значимый день для обеих стран, но по разным причинам.

Россияне, думаю, будут оказывать давление на своих военных, чтобы они достигли каких-то успехов до 9 мая. Но вернемся к моему визиту. Было очень интересно увидеть украинскую оборону. Россиянам редко когда удается достичь даже небольших успехов, хотя они бросают много ресурсов. Украинские военные готовы к этому.

В конце концов, на 9 мая могут быть атаки дронами по украинским городам. А по линии фронта – не думаю, что россияне смогут достичь чего-то в ближайший месяц.

Интересно! В то же время в России ходят слухи об отмене военных парадов к 9 мая из-за ракетной опасности со стороны Украины. Хотя официального подтверждения пока нет.

То есть они не смогут чего-то достичь даже в Дружковке, Покровске и Константиновке в Донецкой области? Президент сказал, что Россия хочет оккупировать эти города фактически до конца апреля. Это возможно?

Не думаю, что это возможно. Я провел много времени в некоторых из этих городов несколько лет назад. И точно знаю, что эти районы были хорошо укреплены и защищены. Предполагаю, что оборонительные сооружения только укрепили там до этого времени, поэтому не думаю, что Россия сможет чего-то достичь там даже с преимуществом в количестве личного состава. Оборона там слишком сильная. Я видел, что там было в 2023 – 2024 годах. Никто не сможет легко прорваться через такие укрепления.

"С каждым днем Россия становится слабее"

Согласно данным некоторых СМИ из европейских столиц поступает предупреждение, что Вашингтон может оказать давление не на Москву, а на Киев, чтобы достичь мира в Украине. Что бы вы сказали людям, особенно на Западе, которые считают, что на самом деле Украина должна уступить территорию и пойти на другие уступки?

Мы уже несколько раз видели это за последний год, особенно во времена нынешней администрации. Публично американская позиция заключается в том, что США продвигают мирное соглашение и заявляют, что готовы к гибкости и переговорам по некоторым условиям. Украина также публично говорит то же, вероятно, под значительным давлением со стороны Запада. А потом, когда с Москвой начинается хоть какой-то разговор, все рушится.

Это то, в чем я вижу отсутствие гибкости. Ни Украина, ни Запад не имеют таких условий, которые были бы приемлемы для Москвы. Россия, насколько я понимаю, хочет всю Украину. Поэтому если мирное соглашение от США, Украины или ЕС чем-то будет отличаться от этого, Москва найдет повод сказать, что не заинтересована. Из-за этого действительно может возникнуть давление со стороны Запада на Украину, чтобы она была более гибкой. Не думаю, что это имеет какое-то значение, потому что Россия совсем не гибкая. И каждый день Россия становится слабее, чем была вчера.

Это, к сожалению, отражается на всех, кто находится на передовой и на всех, кто живет здесь, в Украине. Особенно с учетом той последней зимы, которую украинцам пришлось пережить с экстремальными температурами и иногда без отопления в течение месяца или двух. Люди иногда живут в палатках прямо внутри своих квартир и рискуют погибнуть от холода, потому что Россия использовала погоду как оружие. С такими вещами, следует признать, Россия довольно хорошо справляется.

Относительно мирных переговоров, Россия не готова делать никаких изменений. Поэтому это лишь доказывает, что с террористическим государством нельзя вести переговоры. Она не желает этого делать. Ей это неинтересно. Россиян не интересует гуманитарная сторона любых переговоров. Они просто хотят победить любой ценой, даже если ценой станут их жизни или жизни других людей. Для них это не имеет большого значения, и это очень отличается от украинской и западной истории.

Станет ли это вашим главным посланием для людей в Вашингтоне после возвращения в США?

Это будет одно из нескольких сообщений, которые я собираюсь передать. Просто показать, в чем разница. Одна сторона готова быть разумной, договариваться по некоторым вопросам и обсуждать, как можно завершить все это, пытаясь сохранить жизни, а другой стороне безразлично. Другая сторона хочет всех убить. И сам Путин публично говорил это много раз: что просто хочет убить всех.

Как американец, как вы оцениваете решение о снятии санкций с России, пусть даже временно? Прошел месяц с начала смягчения санкционных ограничений. Согласно данным Reuters, оно может быть продлено. Мы знаем в Украине, что пока Россия продает свою нефть, она будет иметь больше денег, чтобы убивать украинцев.

Правильно. Существует высокая вероятность, что это краткосрочное действие ради долгосрочной цели, которая в результате будет выгодна западной стороне этого конфликта. Думаю, одна из вещей, которая это действительно показывает, заключается в том, что даже при меньшем количестве санкций, при их ослаблении страны могут покупать энергетические ресурсы (уголь, нефть и газ) у России, а могут иметь дело с более надежным партнером, таким как США. Конечно, есть и другие страны. Но это то, о чем США довольно открыто говорят, особенно последние несколько лет.

Соединенные Штаты хотят больше контролировать энергетический рынок. Это действительно является преимуществом для западного мира, поскольку мы обычно более стабильные, чем Россия. В России исторически не особо развивалась идея о том, как людям сотрудничать, чтобы все могли мирно сосуществовать на протяжении жизни. Это не то, чем она славится. Это то, что безусловно чаще встречается в западной истории, чем в России.

Поэтому я думаю, что это просто хороший пример того, что есть санкции или нет, все эти другие государства, даже страны ЕС, из которых некоторые до сих пор переводят России огромные суммы денег, фактически финансируют ее. Насколько я понимаю, сегодня Европейский союз ориентировочно на 10% финансирует эту войну в Украине в пользу России благодаря тем энергоресурсам, которые продолжает покупать у страны-агрессора, хотя прошло уже 12 лет.

Кстати, США продлили разрешение на покупку российской нефти до 16 мая, несмотря на громкие обещания этого не делать.

Это действительно показывает тем странам, которые все еще активно ведут бизнес с Россией с начала войны 12 лет назад, что есть и другие варианты, которые гораздо умнее. Кстати, даже Нидерланды являются крупнейшим покупателем американской нефти в мире. А Нидерланды гораздо ближе к России. Уверен, им в разы проще купить все это у нее. Но они уже давно поняли, что США – лучший партнер для бизнеса, чем Россия.

Так что, думаю, история с этими санкциями покажет, что между мировыми поставщиками энергоресурсов есть очень четкая разница. И один из них будет гораздо лучшим выбором, и это будут США.

Какие последствия ежедневных ударов по России?

Думаю, Украина нашла способ прекратить привычный ход ведения дел с Россией и сейчас атакует российские НПЗ, особенно в Ленинградской области, которая расположена за тысячу километров от украинской границы. Эти операции довольно эффективны, мы видим отсутствие работы российской ПВО. Как вы оцениваете это изменение стратегии? Потому что год назад мы имели символические глубокие удары, а теперь они происходят почти каждый день.

Помню, когда в прошлый раз был здесь, одной из тем разговора были ракеты Tomahawk. В Соединенных Штатах мы очень ценим их и умеем ими хорошо пользоваться. Недавно их применили в Иране – это крайне эффективное оружие. В прошлом году обсуждалось, что Украина получит несколько Tomahawk для атаки на Россию. Об этом говорили американский и российский президенты по телефону.

Стоит ли США отправлять Tomahawk в Украину для атак на Россию? Все, что вы описали, показывает, что хоть эти ракеты крутезные, но в них нет нужды. В прошлом году я был здесь вскоре после операции "Паутина" – полтора года личного планирования украинской разведки, чтобы доставить большое количество относительно дешевых дронов вглубь России и уничтожить значительную часть бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие.

И это то, чего Россия совсем не ожидала. Для украинской стороны это было относительно недорого. Это заняло полтора года. Тот факт, что Украина держала это в секрете все это время, что Россия ничего об этом не знала и что операция прошла невероятно успешно, – лишь один из многих примеров глубоких ударов дронами.

Я знаю, что Украина имеет доступ к вооружению вроде Storm Shadow из ЕС. Это тоже дальнобойное оружие. Такие глубокие удары вызывают большой интерес у западных партнеров, потому что даже без американских систем типа Tomahawk Украина все равно способна наносить такие удары вглубь территории.

Предполагаю, что это делается при значительной поддержке большинства западных стран, в частности Соединенных Штатов. Интересно видеть, что неамериканское вооружение уничтожает объекты в России. За период моего общения со всеми членами Конгресса в Вашингтоне все, с кем я говорил, радовались, когда видели, как что-то взрывается в России, зная, что ее войска могут просто вернуться домой и все может закончиться. Очевидно, что это не произойдет в ближайшее время.

Американская сторона в восторге, когда видит эти глубокие удары, и наносятся они обычно гораздо более дешевыми средствами, чем если бы мы делали это с помощью наших систем вооружения, которые обычно в разы дороже.

Согласно словам президента Украины, некоторые партнеры обращались с просьбами прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, возможно, из-за кризиса в Ормузском проливе. Но почему, по вашему мнению, эта тема может быть политически чувствительной?

Россия до сих пор верит, что является невероятной мировой силой, тогда как мы видим, что это не так. То же самое было, когда в 1980-х годах взорвался Чернобыль. Одной из первых публичных фраз Горбачева было: "В Советском Союзе катастрофа невозможна". Так что, этот тип мышления, полное игнорирование реальности, сохраняется до сих пор.

Когда кто-то считает себя более могущественным, чем есть на самом деле, ситуация может быстро выйти из-под контроля. Мы видели это на примере Германии во время Второй мировой войны. Немцы считали себя сильнее, чем были на самом деле, и использовали это в своих интересах. А их противники считали немецкую армию могущественной, что также приводило к тому, что они сдавались гораздо быстрее и оказывали меньшее сопротивление. В конце концов немцы проиграли.

Но в эти критические моменты они настолько верили своей пропаганде, что использовали ее на пользу. Думаю, именно по этой причине такие глубокие удары иногда становятся деликатной темой. Однако мне нравится, что другие партнеры, будь то отдельные люди, или организации, ведут такие разговоры с Украиной, потому что она способна проводить такие глубокие удары. В 2022 году такого не было.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский сообщил, что только за март благодаря украинским ударам по нефтяной инфраструктуре Россия понесла потери на сумму не менее 2,3 миллиарда долларов.

Тот факт, что через несколько лет мы пришли к тому, что украинцам говорят: "Слушайте, а вы не могли бы перестать это делать?", показывает, какого огромного прогресса достигла Украина как вместе со своими западными партнерами, так и самостоятельно. Лично мне очень радостно видеть, что украинская армия достигла такого прогресса за короткое время, и что в России практически нет мест, защищенных от украинских ответных действий.

Хотя на самом деле Украина пытается выжить и была бы очень рада, если бы Россия убралась домой, чтобы можно было снова стать соседями, которые, скажем так, друг друга недолюбливают.

Что станет реальной гарантией безопасности для Украины?

Звучат определенные заявления и мнения о том, что Соединенные Штаты потенциально могут выйти из НАТО. Это не впервые, когда такие обсуждения появляются в СМИ. Поддержите ли вы такой шаг? Насколько серьезны эти дебаты в Вашингтоне и США в целом?

Нет, я не поддержал бы выход США из НАТО. Кроме того, я рассматриваю это как мощный стимул для всех стран НАТО начать серьезно относиться к своим вооруженным силам и обороне. Не должно быть полной зависимости от другой страны, будь то Соединенные Штаты, или кто-то еще. Я знаю, что нынешняя американская администрация очень много говорила об этом еще во время первой каденции в период с 2016 по 2020 год, когда говорилось о том, что все страны НАТО не тратят объем средств, которые обязались выделять.

Как американец, как человек, как морской пехотинец, я скажу так: если у нас есть соглашение, а потом кто-то просто врет, то у меня сразу возникает вопрос, могу ли я вообще доверять ему хоть в чем-то? Если я не могу доверять, стоит ли помогать им в беде? Ведь они солгали мне. Вот в чем проблема.

Однако, думаю, это также показывает, что если так много стран публично демонстрируют, что они не относятся серьезно к своим вооруженным силам и собственной обороне, то появляются такие люди, как Путин, которые попытаются этим воспользоваться. Путин ясно дал понять, что следующей целью после Украины будет Польша. Он говорил это много раз, но мы с вами знаем, что он никогда не закончит с Украиной, потому что здесь он не победит.

Однако он дал понять, что обязательно пойдет в страны НАТО. Поэтому если они не готовы к этому сегодня, как должны были быть готовы еще десятилетия назад, тогда именно им нужно как можно быстрее вносить эти изменения. Многие из них уже начали, но для этого понадобилось вторжение России в Украину. Нужно было давление со стороны США, чтобы эти государства начали тратить хотя бы тот минимум, о котором они договорились, просто чтобы не оказаться в уязвимом положении, которым может воспользоваться агрессор, даже если он проиграет.

Меньше всего мне хотелось бы увидеть вторжение России в Польшу, потому что в процессе погибнет огромное количество поляков и, вероятнее всего, куча иностранцев, так же, как и здесь в Украине. Один из способов не допустить этого – сделать так, чтобы польская армия выглядела мощной, чтобы у России не возникло даже малейшего желания угрожать этой стране.

И к этому мы сейчас постепенно движемся в Украине. Лично мне, как человеку с Запада, очень приятно это видеть. Это прекрасная возможность для создания более масштабного украинско-американского партнерства в вопросе того, как нам на равных укреплять наши вооруженные силы. В частности, обучение, которое мы проводим на Западе, немного отличается от местного, но здесь вы получаете такой опыт, который невозможно найти больше нигде.

США не собираются отправлять большое количество своих военных на передовую, чтобы в этом разбираться, поэтому нам приходится опираться на украинское партнерство. И именно это закладывает фантастический фундамент для того, что станет лучшей и самой реальной гарантией безопасности для Украины в будущем.

Не бумажка вроде Будапештского меморандума, не ЕС и даже не НАТО, а понимание любыми агрессорами того, что местная армия будет бороться до смерти, что она делает это крайне эффективно и, если они придут сюда, то никогда не победят. Мне приятно видеть все эти улучшения, а также те отрасли, в которых мы можем продолжать совершенствоваться в будущем.