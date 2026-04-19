Об этом Владимир Зеленский заявил в традиционном вечернем обращении. Он также назвал подразделения, причастные к ударам по глубокому тылу россиян.

Какие убытки у России от ударов дальнобойных дронов?

Только за этот март российские нефтяные потери от нашей дальнобойности оцениваются минимум в 2 миллиарда 300 миллионов долларов. Это один месяц. Сейчас, в апреле, продолжаем. Хочу за это особо отметить 1 отдельный центр СБС Вооруженных Сил Украины, 98 разведывательный центр ССО, 19 ракетную бригаду, 360 отдельную береговую ракетную бригаду и наши специальные силы: Службу безопасности Украины, разведки – и каждого и каждую, кто старается, чтобы возможности России уменьшались и чтобы нашей безопасности – безопасности Украины – было больше.