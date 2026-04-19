Что сказал Зеленский о санкциях США против России?
Продолжение ослабления ограничений против Кремля не соответствует реальной ситуации в войне и дипломатии, о чем отметил в своей заметке Владимир Зеленский.
По его мнению, это подпитывает иллюзию российского руководства, что войну можно и дальше продолжать. В частности только за эту неделю россияне выпустили:
- более 2 360 ударных дронов;
- более чем 1 320 управляемых авиационных бомб;
- почти 60 ракет различных типов по городам и общинам.
Каждый доллар за нефть из России – это деньги на войну. Более 110 танкеров теневого флота Москвы сейчас находятся в море. На их борту – более 12 миллионов тонн российской нефти, которую благодаря послаблениям санкций снова можно продавать без последствий. Это 10 миллиардов долларов – ресурс, который прямо конвертируется в новые удары по Украине.
В связи с этим важно, чтобы российские танкеры останавливались, а не доставляли нефть в порты, о чем сообщил украинский лидер. К тому же следует, чтобы экспорт российской нефти уменьшался. А украинские дальнобойные санкции продолжают работать именно на это.
Я благодарен каждому нашему воину за меткость и благодарю всех партнеров, которые помогают усиливать давление на Россию за эту войну,
– написал Зеленский.
Обратите внимание! Несмотря на обещания, Минфин США 18 апреля продлил лицензию на покупку российской нефти – уже до 16 мая текущего года. Госпожа посол Украины в США Ольга Стефанишина в соцсети Х призвала Соединенные Штаты возобновить ограничения против нефти и нефтепродуктов страны-агрессора.
Что следует знать о ситуации с санкциями США?
- Ранее Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что Соединенные Штаты не будут продолжать ослаблять санкции против нефти и нефтепродуктов России. Также он говорил, что Вашингтон не будет возобновлять генеральную лицензию на иранскую нефть.
- В то же время в США говорят, что из-за блокирования Ормузского пролива, Россия заработала примерно 2 миллиарда долларов. Но эксперт Олег Пендзин считает, что сумма в несколько раз больше.