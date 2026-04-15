Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент 15 апреля.

Что говорят в США о российской нефти?

Америка хочет отнестись более строго к российской нефти, а также к иранской.

Мы не будем возобновлять генеральную лицензию на российскую и иранскую нефть,

– сказал чиновник.

Китаю тоже грозят ограничения.

"Два китайских банка получили письма от Министерства финансов США. Мы сказали им: если мы сможем доказать, что через ваши счета проходят иранские деньги, то мы готовы ввести вторичные санкции", – сообщил Бессент.