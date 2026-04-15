Міністр фінансів США Скотт Бессент пообіцяв посилити нафтові санкції 15 квітня. Про це він заявив під час традиційного брифінгу Білого дому.

Що кажуть у США про російську нафту?

Америка хоче поставитися більш суворо до російської нафти, а також до іранської.

Ми не будемо поновлювати генеральну ліцензію на російську та іранську нафту,

– сказав посадовець.

Китаю теж загрожують обмеження. США сподіваються, що Китай припинить купувати іранську нафту. Та якщо інші країни купують іранську нафту або якщо іранські гроші лежать у їхніх банках, США готові застосувати вторинні санкції.

"Два китайські банки отримали листи від Міністерства фінансів США. Ми сказали їм: якщо ми зможемо довести, що через ваші рахунки проходять іранські гроші, то ми готові запровадити вторинні санкції", – повідомив Бессент.