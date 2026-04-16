Что заявили в Словакии?

Об этом заявил министр иностранных дел Юрай Бланар, о чем пишет Dennik N.

Ранее заем активно блокировал Виктор Орбан, который проиграл выборы в Венгрии. А Роберт Фицо утверждал, что хочет "перенять эстафету" после него.

По словам Бланара, Словакия планирует блокировать 20-й пакет санкций против России до тех пор, пока не получит гарантии возобновления работы нефтепровода "Дружба".

Обратите внимание! Перед депутатами европейского комитета словацкого парламента Бланар заявил, что страна хочет четкую, прозрачную и проверяемую декларацию о том, что нефтепровод "Дружба" снова заработает.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что после российской атаки "Дружба" может возобновить работу до конца апреля. Но премьер-министр Роберт Фицо это ставил под сомнение.

По словам Бланара, позиция новой венгерской власти, свидетельствует о готовности поддержать разблокирование займа для Украины.

Напомним! Петер Мадьяр в частности говорил, что Венгрия не сможет присоединиться к кредиту в размере 90 миллиардов евро для Украины. Причиной он назвал финансовые проблемы.

Во время часа вопросов в парламенте Бланар также не давал никаких сигналов, что Словакия планирует блокировать заем Киеву.

