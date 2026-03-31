У некоторых дипломатов ЕС такое решение Украины вызвало непонимание и сомнения. Об этом пишет издание Euractiv, которое пообщалось с дипломатическими кругами в Евросоюзе.

Какие настроения в дипломатических кругах ЕС относительно нефтепровода "Дружба"?

Решение Украины не допустить инспекционную миссию ЕС к нефтепроводу "Дружба", которым российская нефть поставляется в Венгрию и Словакию, вызвало противоречивую реакцию среди дипломатов Евросоюза и в Брюсселе. Как пишет СМИ, в дипломатических кругах такие действия Киева называют "непонятными", "загадочными" и даже "неразумными".

Один из дипломатов ЕС на условиях анонимности отметил, что в Брюсселе не имеют четкого понимания позиции Украины. Инспекционная группа ЕС, которая состоит из национальных экспертов и координируется Европейской комиссией, уже несколько недель находится в Украине, однако до сих пор не получила разрешения на посещение места последней атаки на трубопровод.

В Евросоюзе отмечают, что проверка состояния "Дружбы" могла бы помочь найти выход из ситуации. В частности, ЕС стремится усилить санкционное давление на Россию, тогда как Украина нуждается в финансовой поддержке, а Венгрия и Словакия остаются зависимыми от поставок нефти.

Однако, часть дипломатов выражает понимание позиции Киева. Они отмечают, что в условиях войны Украина может не видеть смысла в восстановлении инфраструктуры, которая фактически обеспечивает финансирование российской военной машины. Также в Евросоюзе подчеркивают, что общая стратегия предусматривает постепенный отказ от российских энергоресурсов, а ситуацию с "Дружбой" следует рассматривать именно в этом контексте.

