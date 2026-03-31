У некоторых дипломатов ЕС такое решение Украины вызвало непонимание и сомнения. Об этом пишет издание Euractiv, которое пообщалось с дипломатическими кругами в Евросоюзе.
Смотрите также Заявления шокируют дерзостью: эксперт спрогнозировал, способен ли Орбан перекрыть газ Украине
Какие настроения в дипломатических кругах ЕС относительно нефтепровода "Дружба"?
Решение Украины не допустить инспекционную миссию ЕС к нефтепроводу "Дружба", которым российская нефть поставляется в Венгрию и Словакию, вызвало противоречивую реакцию среди дипломатов Евросоюза и в Брюсселе. Как пишет СМИ, в дипломатических кругах такие действия Киева называют "непонятными", "загадочными" и даже "неразумными".
Один из дипломатов ЕС на условиях анонимности отметил, что в Брюсселе не имеют четкого понимания позиции Украины. Инспекционная группа ЕС, которая состоит из национальных экспертов и координируется Европейской комиссией, уже несколько недель находится в Украине, однако до сих пор не получила разрешения на посещение места последней атаки на трубопровод.
В Евросоюзе отмечают, что проверка состояния "Дружбы" могла бы помочь найти выход из ситуации. В частности, ЕС стремится усилить санкционное давление на Россию, тогда как Украина нуждается в финансовой поддержке, а Венгрия и Словакия остаются зависимыми от поставок нефти.
Однако, часть дипломатов выражает понимание позиции Киева. Они отмечают, что в условиях войны Украина может не видеть смысла в восстановлении инфраструктуры, которая фактически обеспечивает финансирование российской военной машины. Также в Евросоюзе подчеркивают, что общая стратегия предусматривает постепенный отказ от российских энергоресурсов, а ситуацию с "Дружбой" следует рассматривать именно в этом контексте.
Ситуация вокруг нефтепровода "Дружба": последние новости
Напомним, что 23 марта в СМИ распространилась информация о том, что Украина до сих пор не дала разрешение осмотреть нефтепровод "Дружба". Известно, что уже тогда группа экспертов находилась в Киеве и была готова выехать на место повреждения, но тогда решение о недопуске их к поврежденному нефтепроводу аргументировали тем, что они проходят проверку безопасности.
Представитель МИД Георгий Тихий заявлял, что Венгрия политизирует вопрос ремонта нефтепровода "Дружба", не осуждая российскую агрессию, нанесшую ему ущерб. МИД Украины акцентировало внимание на позиции венгерского правительства и отметило, что Россия ежедневно разрушает инфраструктуру страны, тогда как Венгрия игнорирует полномасштабную войну.
Также стоит отметить, что Украина представила план восстановления нефтепровода "Дружба" после российской атаки. Этот план, в частности, может быть реализован с привлечением финансовой и технической помощи ЕС.