Об этом во время брифинга сообщил представитель МИД Георгий Тихий.
Смотрите также Фицо снова пригрозил Украине последствиями из-за "Дружбы" и "вступился" за Орбана
Почему вопрос ремонта "Дружбы" является политическим?
Представитель отметил, что Киев до сих пор не слышал от Венгрии осуждения российской агрессии на нефтепровод "Дружба". Вместо того, чтобы объяснить гражданам Венгрии, почему страна не смогла диверсифицировать поставки энергоносителей, премьер-министр Виктор Орбан в своей риторике сосредотачивается на Украине, говорит Тихий.
Таким образом, Венгрия политизирует этот вопрос, превращает его в политический повод и выдвигает требования к Украине, что, на наш взгляд, абсурдно. Украина сталкивается с масштабным террором, воздушным террором со стороны России,
– заявил спикер.
Также в МИД отметили, что атаки России ежедневно разрушают инфраструктуру Украины. После атаки по "Дружбе" вражеские войска поразили и другие украинские трубопроводы, в частности Одесса-Броды.
"Украина все это ремонтирует. Но у нас нет безграничных ресурсов. Мы находимся в состоянии полномасштабной войны, которую Венгрия по каким-то причинам предпочитает игнорировать", – добавил Тихий.
Что известно сейчас о ситуации вокруг "Дружбы"?
19 марта премьер Словакии Роберт Фицо в очередной раз пригрозил Украине принять меры из-за остановки транзита российской нефти через трубопровод "Дружба". Он в очередной раз подчеркнул, что Братислава и Будапешт "имеют право" получать российскую нефть до конца 2027 года не только через нефтепровод, но и морским путем.
Фицо заявил, что президент Украины Зеленский "незаконно вмешивается в избирательную кампанию в Венгрии с целью замены нынешнего венгерского правительства".
Несколько ранее лидер Венгрии Виктор Орбан заявил, что даже несмотря на согласие Украины на ремонт трубопровода "Дружба" он не изменит своего решения о блокировании финансовой помощи ЕС для Украины.