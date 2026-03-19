Об этом во время брифинга сообщил представитель МИД Георгий Тихий.

Почему вопрос ремонта "Дружбы" является политическим?

Представитель отметил, что Киев до сих пор не слышал от Венгрии осуждения российской агрессии на нефтепровод "Дружба". Вместо того, чтобы объяснить гражданам Венгрии, почему страна не смогла диверсифицировать поставки энергоносителей, премьер-министр Виктор Орбан в своей риторике сосредотачивается на Украине, говорит Тихий.

Таким образом, Венгрия политизирует этот вопрос, превращает его в политический повод и выдвигает требования к Украине, что, на наш взгляд, абсурдно. Украина сталкивается с масштабным террором, воздушным террором со стороны России,

– заявил спикер.

Также в МИД отметили, что атаки России ежедневно разрушают инфраструктуру Украины. После атаки по "Дружбе" вражеские войска поразили и другие украинские трубопроводы, в частности Одесса-Броды.

"Украина все это ремонтирует. Но у нас нет безграничных ресурсов. Мы находимся в состоянии полномасштабной войны, которую Венгрия по каким-то причинам предпочитает игнорировать", – добавил Тихий.

Что известно сейчас о ситуации вокруг "Дружбы"?