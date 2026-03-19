Про це під час брифінгу повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

Чому питання ремонту "Дружби" є політичним?

Речник зауважив, що Київ досі не чув від Угорщини засудження російської агресії на нафтопровід "Дружба". Замість того, аби пояснити громадянам Угорщини, чому країна не змогла диверсифікувати постачання енергоносіїв, прем'єр-міністр Віктор Орбан у своїй риториці зосереджується на Україні, каже Тихий.

Таким чином, Угорщина політизує це питання, перетворює його на політичний привід і висуває вимоги до України, що, на наш погляд, абсурдно. Україна стикається з масштабним терором, повітряним терором з боку Росії,

– заявив речник.

Також у МЗС зауважили, що атаки Росії щодня руйнують інфраструктуру України. Після атаки по "Дружбі" ворожі війська уразили й інші українські трубопроводи, зокрема Одеса-Броди.

"Україна все це ремонтує. Але у нас немає безмежних ресурсів. Ми перебуваємо в стані повномасштабної війни, яку Угорщина з якихось причин воліє ігнорувати", – додав Тихий.

Що відомо нині про ситуацію навколо "Дружби"?