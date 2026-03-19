Про це повідомив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у Facebook у четвер, 19 березня.

Дивіться також Орбан блокує 90 мільярдів євро, МВФ тисне через податки: чи ризикує Україна залишитися без фінансування

Про що Фіцо попередив Україну?

Словацький прем'єр-міністр повідомив, що під час свого виступу на засіданні Європейської ради він повідомив про оголошення надзвичайного стану на території країни "у сфері нафтопостачання та про практичні труднощі".

Він звинуватив у цьому українського президента Володимира Зеленського, який, на його думку, ухвалив одностороннє рішення про припинення поставок російської нафти. У цьому контексті згадав і про Угорщину.

За його словами, Братислава та Будапешт "мають право" отримувати російську нафту до кінця 2027 року не лише через нафтопровід, а й морським шляхом. Також він поскаржився, що ситуацію ускладнює війна в Ірані.

Я ще раз наголосив, що дивно, що після всього, що ЄС зробив для України, ми як велика міжнародна організація не можемо переконати або змусити президента Зеленського дозволити негайну інспекцію нібито пошкодженого трубопроводу, його ремонт та якнайшвидше відновлення роботи,

– сказав він.

Також Роберт Фіцо, мовляв, підтвердив готовність Словаччини "вжити подальших заходів" проти України, якщо її політичне керівництво нібито продовжуватиме "навмисно завдавати економічної шкоди" Словаччині.

"Постійно затримуючи відновлення поставок російської нафти, президент Зеленський незаконно втручається у виборчу кампанію в Угорщині з метою заміни нинішнього угорського уряду", – додав словацький прем'єр.

Зазначимо, що у квітні 2026 року в Угорщині заплановані парламентські вибори, які вперше за останні 16 років можуть стати найскладнішими для прем'єра, а також за сумісництвом товариша Фіцо – Віктора Орбана.

Як Угорщина і Словаччина погрожують Києву?