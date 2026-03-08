Як Фіцо знову погрожує Києву?

Цього разу політик грозиться заблокувати великий кредит ЄС у 90 мільйонів євро. Деталі повідомили в Reuters.

Нагадаємо, постачання російської сировини трубопроводом "Дружба" зупинилося наприкінці січня. Київ пояснив це пошкодженням обладнання через чергову атаку по інфраструктурі та неможливістю швидкого ремонту.

Однак Угорщина та Словаччина не погоджуються з такою версією подій та вимагають відновити транзит якомога швидше.

Країни вже вдавалися до шантажу, зокрема Братислава зупинила аварійне електропостачання до України. Тепер же під загрозою позика на 90 мільярдів євро.

Словаччина готова прийняти естафету від Угорщини, якщо це буде необхідно… Блокування цього величезного військового подарунка Україні (кредиту від ЄС – 24 Канал) є законним інструментом для відновлення постачання нафти,

– заявив Фіцо.

Ба більше, у неділю, 8 березня, політик опублікував на своїй сторінці у фейсбук відео, де скаржився на порушення міжнародного права деякими сильними державами, що "спонукає інших до ковбойського стилю поведінки", натякнувши на Володимира Зеленського. Лише за наказом президента Україна нібито здатна знищити нафтопровід.

На думку Фіцо, Єврокомісія надає перевагу Україні, а не "життєво важливим національним інтересам" Словаччини та Угорщини як країн-членів ЄС. Тож прем'єр вимагатиме дозволу відвідати місце ймовірного пошкодження "Дружби".