Що відомо про ситуацію з постачанням світла зі Словаччини?

Водночас навіть припинення допомоги не матиме суттєвого впливу на Україну, про що повідомили у компанії.

Можливе дострокове припинення дії договору про взаємне надання аварійної допомоги словацьким системним оператором (SEPS) – не позначиться на ситуації в енергосистемі України,

– наголосили в Укренерго.

Річ у тім, що залучення такої підтримки зі словацького напрямку мало несистемний характер. Ба більше, воно здійснювалось у дуже обмеженому обсязі.

Зверніть увагу! Востаннє словацький оператор системи передачі надавав аварійну допомогу на запит НЕК "Укренерго" ще 23 січня.

Крім того, жодних офіційних документів щодо наміру розірвати чинний двосторонній договір між SEPS та "Укренерго" про взаємне надання аварійної допомоги від словацької сторони наразі не надходило. Але є також нюанс: договорів про надання чи отримання аварійної допомоги – ніяк не пов’язаний із питанням комерційних обмінів електроенергією.

Наразі імпорт електроенергії зі Словаччини здійснюється без жодних обмежень. Він відбувається в обсягах, що визначаються результатами аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів.

Зверніть увагу! Водночас дані ExPro свідчать, що імпорт електроенергії зі Словаччини здійснювався у лютому 2026 році як зі Словаччини, так і з Угорщини. І це попри заяви лідерів цих держав. Зокрема частка Словаччини в останній місяць зими становила 18%.

Що ще слід знати про ситуацію зі світлом в Україні?