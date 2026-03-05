Чи відновили в Україні експорт електроенергії?

Поставки відбуваються виключно за профіциту в енергосистемі, про що наголосили в ExPro.

Читайте також Весна та літо без відключень світла для українців: ексміністерка назвала умову

Обсяги поставок станом на зараз дуже низькі. За добу було експортовано тільки 12 мегават-годину до Молдови в нічні години.

Зверніть увагу! Востаннє експорт електроенергії здійснювався 11 листопада 2025 року.

На п'ятницю, 6 березня, компанії зарезервували на добових аукціонах пропускної спроможності 120 мегават-годину для експорту. Найбільша потужність заброньована на 10 годину – 20 мегават-годину.

На 5 березня на аукціонах з розподілу пропускної спроможності були зареєстровані більші потужності, до 61 мегават-годину в окремі години. Але вони фактично не були використані.

Наразі обсяги експорту мізерні і відбуваються лише у профіцитні години, переважно у періоди найбільшої активності сонячних електростанцій. Загалом енергосистема працює дуже динамічно: баланс виробництва та споживання формується фактично щохвилини, тому ситуація може швидко змінюватися,

– пояснила аналітик ринку електроенергії в ExPro Дарʼя Орлова

Важливо! Якщо в окремі години виникає можливість для експорту електроенергії, це не означає, що в інші періоди не може з’явитися дефіцит.

Профіцит в окремі години формується:

завдяки активній генерації сонячних електростанцій та загалом відновлюваних джерел енергії;

через стабільно високий рівень виробництва на АЕС.

Але частина генеруючих потужностей, що були зруйновані раніше, досі перебуває у ремонтах. Це ще один фактор, який впливає на те, що у деякі години все ще може виникати дефіцит потужності. Відповідно, можливі й обмеження електропостачання.

Також, через проблеми з мережевою інфраструктурою внаслідок ворожих обстрілів може виникати дефіцит в окремих регіонах. Наприклад, внаслідок ворожих атак на енергооб’єкти на ранок 5 березня стало відомо про знеструмлених споживачів у Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Про це повідомляли в Укренерго.

Імпорт електроенергії все ще залишається на високому рівні – 5 березня його сумарний обсяг за добу склав 27 тисяч мегават-годину.

Цікаво! Найбільше електроенергії імпортується у години вечірнього піка, близько 1,4 гігавата.

Що ще відомо про ситуацію зі світлом?