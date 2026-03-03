Яким був імпорт електроенергії до України у лютому?
Якщо порівнювати з січнем 2026 року, то обсяги зросли на 41%, про що свідчать дані ExPro.
Найбільшу частку у структурі імпорту займає Угорщина – 49%. Постачання світла, у порівнянні з січнем 2026 року, зросло на майже 54%.
В цілому, попри політичні прогнози, імпорт електроенергії з Угорщини та Словаччини у лютому лише зріс до рекордних показників за місяць,
– йдеться у матеріалі.
Частка постачання світла зі Словаччини в останній місяць зими становила 18%.
Так у січні 2026 року Україна досягла рекордних обсягів імпорту електроенергії – понад 894 тисяч мегават-годину за місяць. І це був найбільший показник імпорту за період повномасштабної війни. Також у січні було досягнено рекордного значення імпорту за добу – 41,9 тисячі мегават-годину.
Зокрема у порівнянні з лютим 2025 року, імпорт електроенергії виріс у 5 разів.
Нагадаємо! Експорт електроенергії наразі не здійснюється. Про це наголосили й у Центрі протидії дезінформації. Але подібні відео є типовою дезінформацією, яка вже неодноразово спростовувалася.
Що слід знати про ситуацію щодо Словаччини та Угорщини?
- Угорщина не припинила постачання світла до України. МЗС країни Петер Сіярто заявив, що припинення експорту електроенергії в першу чергу торкнеться Закарпаття та створить проблеми для сімей, які живуть по той бік кордону. Він пояснив, що на цій території проживають етнічні угорці – такі обмеження торкнуться передусім їхніх родин.
- Водночас Партія SaS – опозиційна партії Словаччини – планує подати кримінальні заяви в прокуратуру через рішення прем'єра країни Роберта Фіцо припинити постачання електроенергії до України. Про припинення експорту Фіцо заявив 23 лютого.