Як Україна вийшла на європейський енергоринок?

Про те, чому Україна стала учасником європейського ринку енергетики, повідомив Денис Шмигаль.

Так, під час форуму "Стійкість, відновлення, розвиток: візія прифронтових громад – 2026" міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що Україна вийшла на рекордні обсяги імпорту електроенергії з Європи.

Ми працюємо з партнерами, щоб втілити план децентралізованої генерації тепла та електроенергії,

– зазначив Шмигаль.

Тож тепер Україна стає повноцінним учасником енергетичного ринку і переходить на рівень європейських країн та бізнесів. Це можливість не тільки бути на рівні з Європою, а й конкурувати з тамтешніми бізнесами.

Міністр також пояснив, що такий "прогрес" безпосередньо пов'язаний із ситуацією в Україні, коли енергетика під постійним прицілом Росі, а щодо генерації – фіксується значний дефіцит.

Де найскладніша ситуація з енергетикою?

Водночас віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба зазначає, що в Києві ситуація залишається найскладнішою.

Понад 200 аварійно-відновлювальних бригад працюють у житлових будинках і закладах соціальної сфери. Наразі без опалення залишаються 1 126 багатоповерхівок,

– каже Кулеба.

Крім того, міністр додав, що в Дарницькому та Дніпровському районах потрібно скоординувати роботу з енергокомпаніями, аби будинки без тепла мали максимальний доступ до електроенергії.

Як партнери допомагають Україні?

Так, Україна отримала енергообладнання потужністю понад 145 мегаватів. Допомогу отримали від низки країн у рекордних об'ємах. Окремо Києву доставили 177 генераторів від Євросоюзу.

Також раніше повідомлялося, що Швеція готує новий пакет енергодопомоги для України обсягом один мільярд шведських крон.