Яке енергообладнання отримала Україна?

Обладнання призначене для резервного живлення, яке необхідне внаслідок пошкодження енергосистеми, передає Служба зовнішньої розвідки України.

Енергетичну підтримку Україні надсилають з усього світу. За даними розвідки, 447 генераторів потужністю понад 7 мегаватів надав Євросоюз.

Додаткову допомогу виділили окремі країни Європи:

Італія – 78 котлів потужністю 112 мегаватів;

– 78 котлів потужністю 112 мегаватів; Німеччина – 2 когенераційні установки потужністю 3,8 мегавата;

– 2 когенераційні установки потужністю 3,8 мегавата; Польща – 379 генераторів на 4,5 мегавата;

– 379 генераторів на 4,5 мегавата; Франція – 30 генераторів загальною потужністю 3,4 мегавата.

На додачу Іспанія передає Україні партію потужних генераторів.

У світлі цієї драматичної ситуації ми знову заявляємо, що Іспанія продовжуватиме підтримувати народ і уряд України. Сьогодні ми приїхали в Арганда-дель-Рей, щоб доставити шість генераторів, які зможуть забезпечити енергією понад 14 тисячі осіб,

– розповів очільник МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес

Партію обладнання надіслав також ЮНІСЕФ – 106 генераторів потужністю 15,1 мегавата.

Та на цьому підтримка партнерів не закінчилася. Ще чималі партії обладнання прямують до України з усього світу. Вони йдуть:

з Азербайджану;

Естонії;

Литви;

Люксембургу;

Словаччини;

Франції;

Чехії;

Швеції;

Швейцарії;

та Японії.

Зауважте! У 2025 році Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) профінансував Україну на 2,9 мільярда євро. Ледь не половину цієї суми спрямували саме на енергетичну безпеку держави – 1,2 мільярда євро.

Яку допомогу отримує Київ?

Особливу підтримку надають для енергосистеми Києва. Зокрема, столиця вже отримала 177 генераторів від Євросоюзу, розповів міський голова Віталій Кличко.

Зокрема, 135 джерел живлення потужністю 20 кіловатів та 42 генератори – по 22 кіловати Місто спрямує їх, переважно, для підключення до індивідуальних теплопунктів у будинках, де є така можливість,

– повідомив мер.

Це обладнання надали зі стратегічного резерву засобів цивільного захисту ЄС – rescEU. Його постачання повністю фінансує ЄС та координує Єврокомісія.

Важливо! У п'ятницю, 6 лютого, Київ очікує другу партію обладнання – ще 41 генератор. За словами Кличка, від ЄС загалом буде спрямовано до столиці 218 генераторів.

Яку грошову допомогу надають партнери?