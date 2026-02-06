Какое энергооборудование получила Украина?
Оборудование предназначено для резервного питания, которое необходимо в результате повреждения энергосистемы, передает Служба внешней разведки Украины.
Энергетическую поддержку Украине присылают со всего мира. По данным разведки, 447 генераторов мощностью более 7 мегаватт предоставил Евросоюз.
Дополнительную помощь выделили отдельные страны Европы:
- Италия – 78 котлов мощностью 112 мегаватт;
- Германия – 2 когенерационные установки мощностью 3,8 мегаватта;
- Польша – 379 генераторов на 4,5 мегаватта;
- Франция – 30 генераторов общей мощностью 3,4 мегаватта.
В дополнение Испания передает Украине партию мощных генераторов.
В свете этой драматической ситуации мы вновь заявляем, что Испания будет продолжать поддерживать народ и правительство Украины. Сегодня мы приехали в Арганда-дель-Рей, чтобы доставить шесть генераторов, которые смогут обеспечить энергией более 14 тысяч человек,
– рассказал глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес
Партию оборудования прислал также ЮНИСЕФ – 106 генераторов мощностью 15,1 мегаватта.
Но на этом поддержка партнеров не закончилась. Еще немалые партии оборудования направляются в Украину со всего мира. Они идут:
- из Азербайджана;
- Эстонии;
- Литвы;
- Люксембурга;
- Словакии;
- Франции;
- Чехии;
- Швеции;
- Швейцарии;
- и Японии.
Заметьте! В 2025 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) профинансировал Украину на 2,9 миллиарда евро. Чуть ли не половину этой суммы направили именно на энергетическую безопасность государства – 1,2 миллиарда евро.
Какую помощь получает Киев?
Особую поддержку оказывают для энергосистемы Киева. В частности, столица уже получила 177 генераторов от Евросоюза, рассказал городской голова Виталий Кличко.
В частности, 135 источников питания мощностью 20 киловатт и 42 генератора – по 22 киловатта Город направит их, преимущественно, для подключения к индивидуальным теплопунктам в домах, где есть такая возможность,
– сообщил мэр.
Это оборудование предоставили из стратегического резерва средств гражданской защиты ЕС – rescEU. Его поставки полностью финансирует ЕС и координирует Еврокомиссия.
Важно! В пятницу, 6 февраля, Киев ожидает вторую партию оборудования – еще 41 генератор. По словам Кличко, от ЕС в целом будет направлено в столицу 218 генераторов.
Какую денежную помощь оказывают партнеры?
В четверг, 5 февраля, правительство Швеции объявило о новом пакете помощи Украине на сумму 1 миллиард шведских крон. Средства направят на поддержку энергетического сектора – прежде всего для усиления генерации и восстановления инфраструктуры, поврежденной российскими ударами.
Из этой суммы 600 миллионов шведских крон будет перечислено в Ukraine Energy Support Fund, еще 400 миллионов – через Программу развития ООН. Финансирование призвано закрыть неотложные потребности энергосистемы и помочь Украине пройти сложные периоды нагрузки.
Отдельно Франция объявила о новой поддержке на 70 миллионов евро. Эти средства планируют направить на проекты в рамках Фонда поддержки критической инфраструктуры, финансирование ожидается в середине 2026 года.
Также ранее сообщалось, что Чехия передаст Украине 3,8 миллиона долларов, собранных волонтерами для восстановления украинской энергетики.