Какое энергооборудование получила Украина?

Оборудование предназначено для резервного питания, которое необходимо в результате повреждения энергосистемы, передает Служба внешней разведки Украины.

Энергетическую поддержку Украине присылают со всего мира. По данным разведки, 447 генераторов мощностью более 7 мегаватт предоставил Евросоюз.

Дополнительную помощь выделили отдельные страны Европы:

Италия – 78 котлов мощностью 112 мегаватт;

– 78 котлов мощностью 112 мегаватт; Германия – 2 когенерационные установки мощностью 3,8 мегаватта;

– 2 когенерационные установки мощностью 3,8 мегаватта; Польша – 379 генераторов на 4,5 мегаватта;

– 379 генераторов на 4,5 мегаватта; Франция – 30 генераторов общей мощностью 3,4 мегаватта.

В дополнение Испания передает Украине партию мощных генераторов.

В свете этой драматической ситуации мы вновь заявляем, что Испания будет продолжать поддерживать народ и правительство Украины. Сегодня мы приехали в Арганда-дель-Рей, чтобы доставить шесть генераторов, которые смогут обеспечить энергией более 14 тысяч человек,

– рассказал глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес

Партию оборудования прислал также ЮНИСЕФ – 106 генераторов мощностью 15,1 мегаватта.

Но на этом поддержка партнеров не закончилась. Еще немалые партии оборудования направляются в Украину со всего мира. Они идут:

из Азербайджана;

Эстонии;

Литвы;

Люксембурга;

Словакии;

Франции;

Чехии;

Швеции;

Швейцарии;

и Японии.

Заметьте! В 2025 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) профинансировал Украину на 2,9 миллиарда евро. Чуть ли не половину этой суммы направили именно на энергетическую безопасность государства – 1,2 миллиарда евро.

Какую помощь получает Киев?

Особую поддержку оказывают для энергосистемы Киева. В частности, столица уже получила 177 генераторов от Евросоюза, рассказал городской голова Виталий Кличко.

В частности, 135 источников питания мощностью 20 киловатт и 42 генератора – по 22 киловатта Город направит их, преимущественно, для подключения к индивидуальным теплопунктам в домах, где есть такая возможность,

– сообщил мэр.

Это оборудование предоставили из стратегического резерва средств гражданской защиты ЕС – rescEU. Его поставки полностью финансирует ЕС и координирует Еврокомиссия.

Важно! В пятницу, 6 февраля, Киев ожидает вторую партию оборудования – еще 41 генератор. По словам Кличко, от ЕС в целом будет направлено в столицу 218 генераторов.

Какую денежную помощь оказывают партнеры?