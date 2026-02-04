Какую помощь оказывает Япония для Украины?

Токио предоставляет генераторы, трансформаторы, когенерационные установки и другое оборудование, о чем сообщил посол Японии в Украине Масаши Накагоме.

Этой зимой страна Азии предоставляет Украине 138 генераторов, 60 трансформаторов и две когенерационные установки. В частности 120 генераторов из 138 уже находятся на украинских складах.

Масаши Накагоме сообщил, что генераторы уже готовы к отправке в регионы, которые больше всего пострадали. Еще 10 генераторов, по его словам, вскоре в Украину.

Япония будет стоять бок о бок с Украиной в эту трудную минуту,

– подчеркнул Накагоме.

Обратите внимание! Ожидается, что все оборудование прибудет в Украину до конца марта.

В конце декабря 2025 года Япония перечислила грантовых средств на сумму 8,8 миллиарда японских иен, что составляет около 47,7 миллиона евро, в рамках Фазы 4 Программы экстренного восстановления. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

Согласно информации, эти средства будут направлены:

на поддержку гуманитарного разминирования;

обслуживание энергетической инфраструктуры;

восстановление систем водоснабжения;

улучшение общественной инфраструктуры регионов;

поддержку проектов общественного здоровья и безопасности;

предоставление образовательных услуг.

Кроме того, Парламент Японии утвердил дополнительный бюджет. Он позволит продолжить грантовые проекты Фазы 5 Программы экстренного восстановления и обеспечить техническую поддержку проектов в Украине.

Обратите внимание! Тяжелая техника уже работает в прифронтовых Сумах, Запорожье и Чернигове. Но запуск 5-й фазы проекта позволит сфокусироваться на проектах обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц, восстановление портовой инфраструктуры, обеспечение тяжелой строительной техникой с возможностью дистанционного управления и тому подобное.

