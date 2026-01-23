Что изменилось для получателей компенсации?
Одним из ключевых нововведений стала возможность получить временную компенсацию в случаях, когда заявитель еще не имеет полного пакета подтверждающих документов, сообщает Пенсионный фонд Украины.
Смотрите также Выплаты за разрушенное жилье в Украине: что изменилось в 2026 году
Такая выплата назначается на период их восстановления, но не более чем на два месяца с даты подачи заявления.
Основная компенсация за размещение ВПЛ предоставляется сроком на шесть месяцев, начиная с месяца обращения. После завершения этого периода выплата может быть продлена автоматически, если во время проверки подтверждается сохранение права на помощь.
Компенсация покрывает:
- расходы на потребленные жилищно-коммунальные услуги в пределах установленных социальных норм;
- расходы на приобретение сжиженного газа и печного бытового топлива в пределах утвержденных норм.
Право на получение средств имеют юридические лица, предприятия, учреждения, организации всех форм собственности и физические лица, которые предоставляют жилье внутренне перемещенным лицам без взимания платы за проживание. Выплата осуществляется исключительно через Пенсионный фонд Украины.
Когда компенсация не предоставляется?
Компенсация за размещение ВПЛ и временная компенсация не назначаются в следующих случаях:
- внутренне перемещенное лицо уже получает другую государственную компенсацию или субсидию на жилищно-коммунальные услуги по другому адресу;
- ВПЛ пользуется государственной субсидией на оплату аренды жилья в рамках экспериментального проекта;
- внутренне перемещенное лицо находилось за границей более 30 календарных дней подряд на дату подачи заявления;
- ВПЛ фактически не проживало по указанному адресу более 30 дней подряд;
- во время проверки выявлены ложные сведения, влияющие на право или размер компенсации.
Как подать заявление на компенсацию за размещение ВПЛ?
Заявление на получение компенсации подается в электронном формате через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Для подачи заявления необходимо:
- войти в личный кабинет на портале ПФУ;
- выбрать форму "Заявление на получение компенсации за размещение ВПЛ";
- заполнить информацию о заявителе и адрес жилья, где проживают ВПЛ;
- указать банковские реквизиты для перечисления средств;
- внести данные о внутренне перемещенных лицах в соответствии со справками о постановке на учет;
- подписать заявление квалифицированной электронной подписью или другим разрешенным средством электронной идентификации и отправить его.
Как найти форму "Заявление на получение компенсации за размещение ВПЛ" / Скриншот 24 Канала
Адрес фактического проживания ВПЛ, указанный в справке, должен полностью совпадать с адресом, по которому оформляется компенсация.
Сколько владелец жилья получит за размещение ВПЛ?
Размер выплат устанавливается постановлением Кабмина №1544, владельцы жилья получают 450 гривен в месяц за каждого человека, размещенного в их доме.
Для получения компенсации нужно сообщить местные власти о размещении ВПЛ, подать заявление с документами, подтверждающие право собственности, и обеспечить бесплатное проживание.