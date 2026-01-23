Что изменилось для получателей компенсации?

Одним из ключевых нововведений стала возможность получить временную компенсацию в случаях, когда заявитель еще не имеет полного пакета подтверждающих документов, сообщает Пенсионный фонд Украины.

Смотрите также Выплаты за разрушенное жилье в Украине: что изменилось в 2026 году

Такая выплата назначается на период их восстановления, но не более чем на два месяца с даты подачи заявления.

Основная компенсация за размещение ВПЛ предоставляется сроком на шесть месяцев, начиная с месяца обращения. После завершения этого периода выплата может быть продлена автоматически, если во время проверки подтверждается сохранение права на помощь.

Компенсация покрывает:

расходы на потребленные жилищно-коммунальные услуги в пределах установленных социальных норм;

расходы на приобретение сжиженного газа и печного бытового топлива в пределах утвержденных норм.

Право на получение средств имеют юридические лица, предприятия, учреждения, организации всех форм собственности и физические лица, которые предоставляют жилье внутренне перемещенным лицам без взимания платы за проживание. Выплата осуществляется исключительно через Пенсионный фонд Украины.

Когда компенсация не предоставляется?

Компенсация за размещение ВПЛ и временная компенсация не назначаются в следующих случаях:

внутренне перемещенное лицо уже получает другую государственную компенсацию или субсидию на жилищно-коммунальные услуги по другому адресу;

ВПЛ пользуется государственной субсидией на оплату аренды жилья в рамках экспериментального проекта;

внутренне перемещенное лицо находилось за границей более 30 календарных дней подряд на дату подачи заявления;

ВПЛ фактически не проживало по указанному адресу более 30 дней подряд;

во время проверки выявлены ложные сведения, влияющие на право или размер компенсации.

Как подать заявление на компенсацию за размещение ВПЛ?

Заявление на получение компенсации подается в электронном формате через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для подачи заявления необходимо:

войти в личный кабинет на портале ПФУ;

выбрать форму "Заявление на получение компенсации за размещение ВПЛ";

заполнить информацию о заявителе и адрес жилья, где проживают ВПЛ;

указать банковские реквизиты для перечисления средств;

внести данные о внутренне перемещенных лицах в соответствии со справками о постановке на учет;

подписать заявление квалифицированной электронной подписью или другим разрешенным средством электронной идентификации и отправить его.

Как найти форму "Заявление на получение компенсации за размещение ВПЛ" / Скриншот 24 Канала

Адрес фактического проживания ВПЛ, указанный в справке, должен полностью совпадать с адресом, по которому оформляется компенсация.

Сколько владелец жилья получит за размещение ВПЛ?