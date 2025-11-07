В 2025 году условия программы обновили, а размер компенсаций увеличили, пишет 24 Канал со ссылкой на Дію.

Кто может получить компенсацию за проживание переселенцев?

Выплаты предоставляются физическим лицам – гражданам Украины, которые являются владельцами жилья и разместили там внутренне перемещенных лиц.

Важно! Главное условие – между владельцем и переселенцами не должно быть родственных связей первой степени, то есть родители, дети или супруги не учитываются.

Лица, которые проживают в квартире или доме, должны быть зарегистрированы как ВПЛ. Компенсация предоставляется только за бесплатное проживание, то есть владелец жилья не имеет права взимать арендную плату одновременно с получением государственной помощи.

Какие условия нужно выполнить для получения компенсации?

Чтобы воспользоваться государственной программой, владелец жилья должен выполнить следующие условия условия:

Уведомить орган местного самоуправления или военную администрацию о размещении переселенцев не позднее следующего рабочего дня после их заселения.

Подать заявление о получении компенсации не позднее пяти рабочих дней после завершения отчетного месяца.

Предоставить документы, подтверждающие право собственности или пользования жильем.

Обеспечить бесплатное проживание переселенцев, не получая с них арендной платы.

Размещенные лица должны быть зарегистрированы как внутренне перемещенные.

Не иметь родственных связей первой степени с переселенцами.

Сколько платят владельцам жилья в 2025 году?

Размер выплат устанавливается постановлением Кабмина №1544, владельцы жилья получают 450 гривен в месяц за каждого человека, размещенного в их доме.

Как подать заявку и какие документы нужны?

Заявление подается в сельский, поселковый или городской совет по месту расположения жилья. Вместе с заявлением владелец должен предоставить:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий право собственности или пользования жильем;

данные о внутренне перемещенных лиц, проживающих в помещении.

Заявку можно оформить лично или через ЦНАП, а в некоторых общинах – с помощью портала "Дія". Решение о предоставлении компенсации принимается в течение пяти рабочих дней, после чего средства перечисляются на банковский счет владельца.

Как получить компенсацию, если жилье разрушено?