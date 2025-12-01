Какой штраф грозит за неофициальную аренду?

Арендодатели, которые сдают квартиру без оформления договора и уплаты обязательных налогов, могут получить штраф от 51 тысячи до 85 тысяч гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на Главное управление ГНС в Полтавской области.

Важно! Санкции применяются в случаях установления факта уклонения от уплаты налогов, а за значительные объемы недоплаты возможно и открытие уголовного производства в соответствии с требованиями законодательства.

Кроме существенных финансовых взысканий, выявленные нарушения автоматически приводят к проверкам и переопределению обязательств. Это означает, что арендодателю придется не только уплатить штраф, но и компенсировать весь объем неуплаченных налогов с начислением дополнительных платежей.

Какие налоги должен уплачивать арендодатель?

По данным черкасской налоговой службы, физические лица, сдающие жилье, обязаны платить:

18% налога на доходы физических лиц;

1,5% военного сбора.

Эти доходы подлежат декларированию, а суммы налогов – отражению в годовой декларации об имущественном состоянии и доходах.

Налоговая служба отмечает, что арендодатель может подавать декларацию даже в случаях нерегулярного получения дохода – главное, чтобы вся сумма была задекларирована в установленные сроки. В то же время во избежание налоговых рисков рекомендуется заключать письменный договор аренды, который подтверждает законность полученного дохода.

Какие санкции предусмотрены за нарушение налогового законодательства?

Обратите внимание! За несвоевременную уплату налогов или непредставление декларации предусмотрен штраф в размере 25% от начисленной суммы налога. Если аналогичное нарушение повторяется, штраф увеличивается до 50%, а дополнительно начисляется пеня за каждый день просрочки.

За административные нарушения в части декларирования доходов арендодатель может получить штраф до 850 грн. Такое взыскание применяется отдельно от финансовых санкций за неуплату налогов.

Почему стоит легализовать аренду жилья?

Легальное оформление аренды позволяет избежать финансовых потерь и обеспечивает юридическую защиту в случае споров с арендаторами или проверок. Оформленный договор и своевременная уплата налогов минимизируют риски и исключают возможность наложения дополнительных санкций.

