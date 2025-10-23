Сколько средств дополнительно выделили на еВідновлення?

Правительство выделило дополнительные 2,5 миллиарда гривен на жилищные сертификаты по программе еВідновлення, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Смотрите также Россия узаконила мародерство: квартиры украинцев продают россиянам

Это означает, что еще 1 600 семей, чьи дома были уничтожены в результате вооруженной агрессии России, смогут приобрести новое жилье. Юлия Свириденко рассказала, что таким образом компенсацию получила ВПО из Донецкой области Валентина Троян.

Дом Валентины разрушили россияне. Видео руин она увидела в телеграмм-каналах. Подала документы в ЦНАП, провели дистанционное обследование дроном – комиссия одобрила компенсацию. Через пять дней ей поступили 3,6 миллионов гривен,

– рассказала Свириденко.

Как подать заявку на еВідновлення?

Подать заявление и получить помощь можно через приложение Дія или ЦНАП, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію.

Если лицо имеет статус ВПО, но не имеет сертификата еВідновлення, то ему следует:

Зарегистрировать сообщение о разрушенном имуществе на портале или в приложении Дія. Податься на компенсацию за разрушенное жилье. Дождаться в течение 30 дней заключения комиссии о состоянии жилья.

Если же украинка или украинец имеет сертификат еВідновлення, но еще не бронировала или не бронировал средства, то алгоритм действий таков:

Податься на бронирование через Дію или ЦНАП. Ждать подтверждения о наличии средств. В течение 30 дней прекратить право собственности на разрушенное жилье и заключить у нотариуса соглашение о купле-продаже нового дома.

Если лицо имеет забронированный сертификат, то после оповещения необходимо прекратить право собственности на разрушенное жилье и купить новое забронированным средствами.

Как реализуется программа "еВідновлення"?