Скільки коштів додатково виділили на єВідновлення?

Уряд виділив додаткові 2,5 мільярди гривень на житлові сертифікати за програмою єВідновлення, повідомляє 24 Канал з посилання на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

Дивіться також Росія узаконила мародерство: квартири українців продають росіянам

Це означає, що ще 1 600 родин, чиї будинки були знищені внаслідок збройної агресії Росії, зможуть придбати нове житло. Юлія Свириденко розповіла, що таким чином компенсацію отримала ВПО з Донеччини Валентина Троян.

Дім Валентини зруйнували росіяни. Відео руїн вона побачила в телеграм-каналах. Подала документи в ЦНАП, провели дистанційне обстеження дроном – комісія схвалила компенсацію. Через п’ять днів їй надійшли 3,6 мільйони гривень,
– розповіла Свириденко.

Як подати заявку на єВідновлення?

Подати заяву та отримати допомогу можна через застосунок Дія чи ЦНАП, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

Якщо особа має статус ВПО, але не немає сертифіката єВідновлення, то їй слід:

  1. Зареєструвати повідомлення про зруйноване майно на порталі чи в застосунку Дія.
  2. Податися на компенсацію за зруйноване житло.
  3. Дочекатися протягом 30 днів висновку комісії про стан житла.

Якщо ж українка або українець має сертифікат єВідновлення, але ще не бронювала чи не бронював кошти, то алгоритм дій такий:

  1. Податися на бронювання через Дію або ЦНАП.
  2. Чекати на підтвердження про наявність коштів.
  3. Протягом 30 днів припинити право власності на зруйноване житло та укласти у нотаріуса угоду про купівлю-продаж нової домівки.

Якщо особа має заброньований сертифікат, то після сповіщення необхідно припинити право власності на зруйноване житло та купити нове заброньованим коштом.

Як реалізується програма "єВідновлення"?

  • Від початку роботи програми "єВідновлення" більш як 100 000 українцям виплатили понад 25 мільярдів гривень на компенсації за зруйноване житло. Більше 17,7 тисячі людей отримали житлові сертифікати.

  • Раніше уряд також ухвалив рішення про дистанційне обстеження зруйнованого житла у районах активних бойових дій та на окупованих територіях, щоб спростити доступ ВПО до програми "єВідновлення".

  • Разом з цим деякі українці не зможуть отримати компенсацію за зруйноване житло. Це, зокрема, люди, проти яких діють санкції, чи засуджені за злочини проти нацбезпеки.