Скільки коштів додатково виділили на єВідновлення?

Уряд виділив додаткові 2,5 мільярди гривень на житлові сертифікати за програмою єВідновлення, повідомляє 24 Канал з посилання на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

Дивіться також Росія узаконила мародерство: квартири українців продають росіянам

Це означає, що ще 1 600 родин, чиї будинки були знищені внаслідок збройної агресії Росії, зможуть придбати нове житло. Юлія Свириденко розповіла, що таким чином компенсацію отримала ВПО з Донеччини Валентина Троян.

Дім Валентини зруйнували росіяни. Відео руїн вона побачила в телеграм-каналах. Подала документи в ЦНАП, провели дистанційне обстеження дроном – комісія схвалила компенсацію. Через п’ять днів їй надійшли 3,6 мільйони гривень,

– розповіла Свириденко.

Як подати заявку на єВідновлення?

Подати заяву та отримати допомогу можна через застосунок Дія чи ЦНАП, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

Якщо особа має статус ВПО, але не немає сертифіката єВідновлення, то їй слід:

Зареєструвати повідомлення про зруйноване майно на порталі чи в застосунку Дія. Податися на компенсацію за зруйноване житло. Дочекатися протягом 30 днів висновку комісії про стан житла.

Якщо ж українка або українець має сертифікат єВідновлення, але ще не бронювала чи не бронював кошти, то алгоритм дій такий:

Податися на бронювання через Дію або ЦНАП. Чекати на підтвердження про наявність коштів. Протягом 30 днів припинити право власності на зруйноване житло та укласти у нотаріуса угоду про купівлю-продаж нової домівки.

Якщо особа має заброньований сертифікат, то після сповіщення необхідно припинити право власності на зруйноване житло та купити нове заброньованим коштом.

Як реалізується програма "єВідновлення"?