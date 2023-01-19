Як можна отримати компенсацію

Житло, що було пошкоджене під час російської агресії, можна замінити на вибір: нова готова квартира чи будівництво будинку.

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Проте, якщо власники зруйнованого житла обирають фінансування будівництва, воно діє лише у випадку приватних будинків. Про це йдеться у законопроєкті №7198, який Верховна Рада голосуватиме у другому читанні.

Власник знищеного житла отримають або сертифікат для купівлі чи інвестиції в будівництво квартири, або кошти, які потім можна використати на відновлення свого житла.

Можливість вибору для людей передбачили тому, що як правило, у них залишається ділянка і логічно було б відновити будинок на ній. Втім, є міста/села, де є великі руйнування інфраструктури, тому для когось краще буде отримати сертифікат і придбати житло в іншому місці. Якщо коштів у сертифікаті буде недостатньо для придбання в місті, де людина захоче купити житло, вона зможе доплатити, щоб отримати бажане,

– написала нардепка та голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Крім того, українці матимуть можливість обирати географічне розташування нового житла. Але це ще залежатиме від суми коштів, яка буде співставною з вартістю знищеного майна.

Не всі українці претендувати на житло

Компенсацію за зруйноване війною житло не отримають:

особи, до яких запровадженні санкції за законом України "Про санкції";

особи, які мають судимість за злочини проти засад нацбезпеки України;

спадкоємці вище перелічених осіб.

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Натомість одержувачами компенсації можуть стати: