Как получить компенсацию

Жилье, поврежденное во время российской агрессии, можно заменить на выбор: новая готовая квартира или строительство дома.

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Однако если владельцы разрушенного жилья выбирают финансирование строительства, оно действует только в случае частных домов. Об этом говорится в законопроекте №7198, который Верховная Рада будет голосовать во втором чтении.

Владелец уничтоженного жилья получат либо сертификат для покупки или инвестиции в строительство квартиры, либо средства, которые можно потом использовать на восстановление своего жилья.

Возможность выбора для людей предусмотрели потому, что, как правило, у них остается участок и логично было бы восстановить дом на нем. Впрочем, есть города/села, где есть большие разрушения инфраструктуры, поэтому для кого лучше будет получить сертификат и приобрести жилье в другом месте. Если средств в сертификате будет недостаточно для покупки в городе, где человек захочет купить жилье, он сможет доплатить, чтобы получить желаемое,

– написала нардепка и глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Кроме того, украинцы будут иметь возможность выбирать географическое расположение нового жилья. Но это еще будет зависеть от суммы средств, которая будет сопоставима со стоимостью уничтоженного имущества.

Не все украинские претендовать на жилье

Компенсацию за разрушенное войной жилье не получат:

лица, к которым введены санкции по закону Украины "О санкциях";

лица, имеющие судимость за преступления против основ нацбезопасности Украины;

наследники вышеперечисленных лиц.

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Вместо этого получателями компенсации могут стать: