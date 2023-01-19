Однако субсидия предусматривает четкие нормы объемов потребления, оплачиваемые государством. Если домохозяйство будет использовать больше, придется оплатить это дополнительно.

Интересно Не только из-за долгов: у кого могут забрать субсидию

В Минсоцполитике обнародовали актуальные нормы потребления для каждого вида коммунальной услуги.

Субсидия на содержание жилья и отопление

Помощь рассчитывается на 35,22 квадратного метра для домохозяйства, в котором проживает один человек. Для семьи из нескольких человек на каждого последующего человека прибавляется по 13,65 квадратного метра. Если площадь вашего больше этой нормы, то вы можете получать субсидию, но разницу придется доплачивать.

Газоснабжение

Лимиты на потребление газа введены с учетом наличия у вас дома газового оборудования. Если вы пользуетесь чем-то одним, следует учитывать норму для этого прибора:

Газовый отопительный котел – рассчитывается по формуле. Для этого 4 кубометра нужно умножить на отапливаемую площадь и корректирующий коэффициент.

газовая плита – 3,3 кубометра на одного человека в месяц;

газовая плита при отсутствии горячего водоснабжения, но без газового водонагревателя – 5,4 кубометра;

газовая плита и водонагреватель – 10,5 куб.

Субсидия на водоснабжение

холодная вода и горячее водоснабжение – 2 кубометра на человека в месяц;

холодная вода без горячего водоснабжения – 3,6 кубометра;

горячая вода – 1,6 кубометра;

водоотвод – 3,6 кубометра.

Субсидия на электроэнергию

Норма потребления электроэнергии составляет 100 киловатт-часов на семью с одного человека. Дополнительно дается 30 киловатт-часов в месяц на каждого следующего члена семьи, но не более 220 киловатт-часов на сумму.

Как оформить субсидию