Напоминаем, что в этом году правительство изменило процесс назначения и оплаты субсидий. Следовательно, с декабря подавать заявление нужно будет не через органы Минсоцполитики, а в Пенсионный Фонд.

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До 30 ноября украинцы могут обращаться в управления соцзащиты, ЦНАПов по месту жительства или через приложение Действие.

С 1 декабря – в сервисный центр Пенсионного фонда Украины независимо от места жительства, в электронной форме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и мобильное приложение Пенсионного фонда Украины.

В октябре Минсоцполитики перечислило более 630 миллионов гривен на выплату жилищных субсидий и льгот. Таким образом, стартовал первый этап передачи функций от органов социальной защиты в органы ПФУ.

За что могут лишить выплат

Из-за смены места жительства. Сюда входят и другие обстоятельства, исключающие выплату субсидии (например, смерть получателя).

Обратите внимание! Субсидия не может назначаться одновременно по зарегистрированному месту жительства и по месту фактического жительства.

Из-за задолженности. Если лицо просрочено более трех месяцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, срок исковой давности которого не истек и общая сумма которой превышает 680 гривен, то она автоматически лишается субсидии.

Если лицо просрочено более трех месяцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, срок исковой давности которого не истек и общая сумма которой превышает 680 гривен, то она автоматически лишается субсидии. Из-за ложно указанного размера доходов. Под этим пунктом может пониматься приобретение дорогостоящих товаров или услуг, приобретение права собственности на сумму более 50 тысяч гривен. Также заметьте, что выплаты могут лишиться и через приобретение наличной валюты на сумму более 50 тысяч гривен.

Что делать, чтобы не потерять субсидию?

Вопрос с задолженностью можно решить. Поэтому субсидию из-за неуплаты жилищно-коммунальных услуг можно вернуть. Для этого нужно, чтобы потребитель предоставил один из следующих документов:

документальное подтверждение уплаты задолженности;

заключен договор о ее реструктуризации;

определение об открытии производства по делу об обжаловании задолженности в судебном порядке.

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Жилищная субсидия будет назначена снова с начала отопительного сезона, если в течение двух месяцев после его начала подать эти документы.

Если указанные документы будут поданы позже чем через два месяца после начала отопительного сезона, то субсидия будет назначена из месяца поступления этих документов в уполномоченный орган.