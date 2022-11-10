Нагадуємо, що цьогоріч Уряд змінив процес призначення та оплати субсидій. Відтак, з грудня подавати заяву потрібно буде не через органи Мінсоцполітики, а до Пенсійного Фонду.

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До 30 листопада українці можуть звертатися до управлінь соцзахисту, ЦНАПів за місцем проживання або ж через застосунок Дія.

З 1 грудня – до сервісного центру Пенсійного фонду України в незалежності від місця проживання, в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України та мобільний додаток Пенсійного фонду України.

У жовтні Мінсоцполітики перерахувало понад 630 мільйонів гривень для виплати житлових субсидій та пільг. Таким чином стартував перший етап передачі функцій від органів соціального захисту до органів ПФУ.

За що можуть позбавити виплат

Через зміну місця проживання. Сюди входять й інших обставин, які унеможливлюють виплату субсидії (наприклад, смерть одержувача).

Зверніть увагу! Субсидія не може призначатися одночасно за зареєстрованим місцем проживання та за місцем фактичного проживання.

Через заборгованість. Якщо особа має простроченість понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 680 гривень, то вона автоматично позбавляється субсидії.

Якщо особа має простроченість понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 680 гривень, то вона автоматично позбавляється субсидії. Через неправдиво вказаний розмір доходів. Під цим пунктом може розумітись придбання дорогих товарів чи послуг, набуття права власності у сумі понад 50 тисяч гривень. Також зауважте, що виплат можуть позбавити й через придбання готівкової валюти на суму у понад 50 тисяч гривень.

Що робити, щоб не втратити субсидію?

Питання із заборгованістю можна вирішити. Тому субсидію через несплату житлово-комунальних послуг можна повернути. Для цього потрібно, щоб споживач надав один із таких документів:

документальне підтвердження сплати заборгованості;

укладений договір про її реструктуризацію;

ухвала про відкриття провадження у справі щодо оскарження заборгованості в судовому порядку.

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Житлова субсидія буде призначена знову з початку опалювального сезону, якщо впродовж двох місяців від його початку, подати ці документи.

Якщо зазначені документи буде подано пізніше ніж за дві місяці після початку опалювального сезону, то субсидію буде призначено з місяця надходження цих документів до уповноваженого органу.