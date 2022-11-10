Такі умови наштовхують на думку про те, що не варто поспішати з купівлею долара. Адже у майбутньому він може коштувати ще менше.

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Варто пам'ятати, що в Україні війна, а тому навіть найдосвідченішим експертам важко дати точний прогноз, адже будь-якої миті може статися щось, що кардинально його змінить.

Ситуація на готівковому ринку стабільна

Навіть після стрибку курсу минулого тижня, експерти не прогнозують подальших різких змін курсу.

Долар, що зріс на 70 копійок, – це все наслідки підвищення попиту на готівкову валюту. Але ближче до початку зими попит буде знижуватися через те, що опалювальний сезон буде важким. Це може частково відволікти гривневий ресурс від купівлі валюти.

Як розповідає 24 каналу економіст Олег Пендзин, наразі потрясінь на валютному ринку не очікується, оскільки готівкової валюти достатньо, а налагодження експорту створює фундамент для подальшої стабільності гривні.

Наразі потрясінь на ринку не очікується, а у разі продовження "зернової угоди" ще на рік гривня зміцнішає і може навіть наблизитися ближче до офіційного курсу,

– пояснює Олег Пендзин

Долар може бути нижчим, ніж закладено в бюджеті

Як розповідає керівник відділу аналітики Concorde Capital Олександра Паращія, проєкт бюджету – це переважно завжди песимістичні показники щодо курсу. Саме тому, курс у 2023 році може бути навіть нижчим за 40 гривень.

Ми бачимо, що ситуація може змінюватися щодня. Майже все в прогнозах залежить від того, як розвиватиметься ситуація на фронті. Але якщо ми виходимо з припущення, що до кінця наступного року є можливість закінчити активну фазу війни, офіційний курс не зміниться. Інші курси прив'язані до офіційного. Але мені здається, що цілком реалістичним виглядає курс менший за 40 гривень,

– каже Паращій.

Нагадуємо, у відредагованому проєкті бюджету спрогнозовано, що курс буде становити до 45,8 гривні. Середньозважений курс в першій та другій редакціях документа складав 42,2 гривні.

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Рятуватиме гривню міжнародна допомога

Якщо у 2023 році Україна отримуватиме від західних партнерів ще більше допомоги, ніж зараз, Нацбанку України не доведеться друкувати кошти. Про це каже інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Щомісяця Україна отримує понад 4 мільярди доларів. Це дозволяє зменшити тиск на курс гривні.

Наступного року так само, якщо ми будемо отримувати фінансову допомогу, то зможемо втримати курс гривні. Фінансова допомога дозволить нам, навіть при великому дефіциті бюджету, уникнути значного тиску на національну валюту,

– додав Фурса.