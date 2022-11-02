У першому читанні проєкту бюджету наступного року було спрогнозовано, що долар може сягнути 50 гривень наприкінці 2023 року. У відредагованому проєкті прогноз скориговано до 45,8 гривні. Середньозважений курс в обох редакціях документа складав 42,2 гривні.

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Долар може бути суттєво нижчим

За словами керівника відділу аналітики Concorde Capital Олександра Паращія, протягом майже 10 років у проєкт бюджету закладалися більш песимістичні показники щодо курсу, ніж було в реальності. Насправді ж курс у наступному році може бути нижчим за 40 гривень.

Ми бачимо, що ситуація може змінюватися щодня. Майже все в прогнозах залежить від того, як розвиватиметься ситуація на фронті. Але якщо ми виходимо з припущення, що до кінця наступного року є можливість закінчити активну фазу війни, офіційний курс не зміниться. Інші курси прив'язані до офіційного. Але мені здається, що цілком реалістичним виглядає курс менший за 40 гривень,

– каже Паращій.

Як Нацбанк робить прогноз

Прогнози, які складає Національний банк України, робляться для державних розрахунків. Публічно ці прогнози не публікуються, щоб не викликати ажіотаж на валютному ринку. Однак відомо, що регулятор складає свої прогнози, виходячи з того, що війна закінчиться вже в другій половині 2023 Інформація про це з'являлася у заявах українських військових, Міноборони та Головного управління розвідки.

Також прогноз центробанку передбачає повноцінне поновлення експорту морськими портами у третьому кварталі наступного року. Очікується, що 2023 році повернеться 200 тисяч біженців, а у 2024 – 1,5 мільйона.

Для базового сценарію є декілька ризиків:

відсутність програми співпраці з МВФ (низька ймовірність);

енергетичні ризики (середня ймовірність);

зупинення роботи зернових коридорів (середня ймовірність);

припинення транзиту газу (висока ймовірність);

військова ескалація та більша тривалість війни (висока ймовірність);

швидка реалізація плану відновлення України (план Маршалла, низька ймовірність).

Отримання репарацій

Важливим фактором для стабілізації української економіки є отримання репарацій. Заморожені внаслідок війни активи Центробанку Росії складають 300 мільярдів доларів. Також у ЄС заморожені активи 90 російських осіб. Всі російські активи планується спрямувати на відновлення України. Наразі ЄС працює над механізмом передачі Україні російських активів.

Важливо розуміти, чи надходитимуть гроші на відновлення України, чи зможемо ми отримати підтримку всього світу. Якщо Росія платитиме великі репарації, гривня зміцнюватиметься. Але про це рано говорити, і це не про наступний рік, але це про очікування. А позитивні очікування також впливатимуть на ситуацію,

– розповідає Паращій.

Що відомо: