Для цього необхідно мати готові механізми для стягнення репарацій від Росії. Їх уже є кілька варіантів Про це 24 каналу розказав радник Президента з економічних питань Олег Устенко.

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Чи зможе Україна отримувати частину прибутків Росії

Один із них – отримання грошей з нафтогазових прибутків Росії у майбутньому. Як зауважив Устенко, навіть якщо країна-агресорка буде повністю ізольованою, її енергоресурси все одно можуть бути при нагоді для світу, а Росії все одно потрібно буде закуповувати критичний імпорт, наприклад, ліки.

"Я думаю про приклад Ірану. Іран – це коли ти продаєш свій енергетичний ресурс в обмін на продовольство. У цьому випадку може йти обмін на якийсь критичний імпорт для них", – вважає він.

Радник президента пояснив, що критичний імпорт – це насамперед медицина. Наприклад, продукти фармацевтичної промисловості, які потрібні для того, щоб підтримувати життя людей, що потребують спеціальних ліків. Також є критичний імпорт, що стосується гуманітарних питань. Відтак, Росія має продавати щось на світ, бо країні треба буде забезпечувати отримання валютних надходжень, хоч і незначне.

Отже, коли Росія буде вимушена продавати щось, а найімовірніше енергоресурси, на них також встановлюватиметься ціна. Так, наприклад, на думку Устенка, не буде перепон для того, щоб продавати російську нафту не за 20 доларів, а за 40, і цю різницю у 20 доларів передавати у спеціальний фонд репарацій для України. Це справедливо не лише для нафти, а й для інших ресурсів, які Росія продає зараз або продаватиме в майбутньому на світових ринках.

Але треба розуміти, що і ситуація змінюється. Уявіть собі, що зараз всі розуміють, що Росія більше ніколи знову не буде відповідальним постачальником енергетичного ресурсу. Ба більше, зараз іде стимуляція широкої дискусії щодо потреби у додаткових інвестиціях для того, щоб розвивати альтернативні напрямки енергетики та зменшити залежність від викопних ресурсів,

– наголосив Устенко.

Україна розраховує на арештовані російські активи

За словами радника Зеленського, країну потрібно буде відновлювати одразу після перемоги, тож не можна сподіватися лише на потенційні прибутки агресора. За актуальними оцінками, Росія вже завдала Україні прямих і непрямих збитків на трильйон доларів.

І ця цифра постійно збільшується, бо вони завдають ударів по нашій країні, калічать наших людей, калічать нашу інфраструктуру. Вони мають за це відповідати,

– констатував Устенко.

Відтак, Україна розраховує на арештовані за кордоном російські ресурси:

350 мільярдів доларів активів Центробанку Росії, які перебували поза межами країни-агресорки,

активів Центробанку Росії, які перебували поза межами країни-агресорки, 150 мільярдів доларів російського керівництва та його ближнього кола, які або вже арештовані, або ще потраплять під арешт. За деякими оцінками, сума вивезених російською елітою фінансових ресурсів може бути навіть більшою.

"Тобто зараз ми з вами можемо розраховувати десь на пів трильйона доларів, які перебувають під арештом або будуть перебувати під арештом", – зазначив Устенко.

І хоч існують деякі технічні питання щодо того, як саме передати ці кошти на користь України, велика група світових та українських юристів працюють над їхнім розв'язанням і мають суттєвий прогрес.

Разом з тим, навіть якщо Україна повною мірою отримає усі заморожені російські активи, залишаються ще пів трильйона доларів, які завинила нашій державі Росія. І для того, щоб отримати ці гроші як репарації, компенсації та контрибуції, потрібно дуже вже більше часу.

Олег Устенко розповів про механізми стягнення репарацій з Росії: дивіться відео

Скільки часу Україні потрібно на відновлення

Український науковець та економіст Роман Шеремета в інтерв'ю 24 каналу розповів, що для того, щоб повернутися до довоєнного рівня розвитку та відновитися після російської агресії потрібно буде від 10 до 20 років.

За його словами, це може статися й швидше – усе залежить від того, наскільки світ і далі підтримуватиме Україну. Однак розраховувати все ж треба на довший період.