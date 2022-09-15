Мовиться про величезні репарації, які мають бути передані до українського бюджету. Однак добровільно росіяни не заплатять, тому ми повинні забрати ці кошти силою. Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.

Варте уваги Фрідман хоче "завести" в український банк 1 мільярд доларів: політолог назвав реальні причини

Боягузи не здатні визнати й заплатити

"Репарації платять програвші, але сильні всередині країни. Росіяни боягузи й нікчемні негідники, вони ніколи не заплатять. Це країна, яка сьогодні веде в бій проти нас за 7000 доларів людей, які сидять за вбивства довічно", – відзначив політолог.

Нещодавно у мережі з'явилися кадри, на яких екскухар кремлівського диктатора прігожин запрошує в'язнів на війну проти України.

Він вже паспорту путіна, його ключник, який ходить і агітує зеків: "Йдемо воювати на Донбас! Вас або вб'ють, або заріжуть. Але те, що до в'язниці ви вже не повернетеся – я вам обіцяю",

– підкреслив політолог.

Відтак Давидюк переконаний, що від росії репарацій годі й чекати. "Вони на отруту собі ці гроші витратять, але вам не віддадуть. Ніколи", – сказав він.

Як отримати репарації від росіян

Нам потрібно заарештовувати російські гроші й передавати в український бюджет. Під це приймається відповідне законодавство, а далі усе йде за процедурою. "США законодавство приймати не треба. Канада підійняла питання, Велика Британія підійняла питання, Європа підійняла питання."

До слова, сьогодні до Києва приїхала Урсула фон дер Ляйєн. До неї можна звертатися, зауважив політолог, щоб нам допомогли заарештовувати й передавати ці кошти в бюджет.

Ми не можемо щомісяця брати 5 мільярдів у кредит, обтяжуючи і без того чималий кредит – у нас вже під 100 мільярдів назбиралося, і потім віддавати з шаленими відсотками. Для чого нам його брати? У нас є 1 трильйон російських грошей. Давайте його сюди!,

– запевняє політолог.

Як зауважив Давидюк, російські олігархи, які потрапили під санкції, в розпачі. Вони готові дати Україні мільярд, готові віддати половину, аби тільки зняли санкції.

"Нам це не підходить. Трильйон кладіть на стіл, а далі буде розмова. Якщо вони думають, що ми дурні, і нас можна за мільярд купити замість трильйона, і вони потім будуть руки потирати – так не пройде", – впевнений Давидюк.

На думку політолога, потрібно вирішувати це питання з усіма світовими фінансовими центрами. Ці кошти мають піти вдовам, які втратили чоловіків, на відбудову, на школи, лікарні, на українську економіку. Тому цей фонд репарацій потрібно створювати вже.

Потрібно створювати Фонд відновлення України, і наповнювати його з російського бюджету і російських олігархів. І нехай це буде пенсійний фонд, інвестиційний фонд – як хочете його називайте,

– сказав він.

Росіяни розуміють лише силу

Давидюк переконаний: росіяни віддадуть нам кошти за умови, якщо ми заберемо їх силою. "Тоді вони оцінять і скажуть: "О, оце сильна Україна! Взяла і забрала." Тому що російська філософія – "Бйот значіт любіт. А єслі нє бйот – значит нє любіт". Треба показати їм, які ми "браття", як ми їх "любимо". Забрати трильйон", – резюмував політолог.

росію змусять платити за війну, Папа Римський приїде в Україну: дивіться відео