Речь идет об огромных репарациях, которые должны быть переданы в украинский бюджет. Однако добровольно россияне не заплатят, поэтому мы должны забрать эти средства силой. Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давыдюк.

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Трусы не способны признать и заплатить

"Репарации платят проигравшие, но сильные внутри страны. Россияне трусы и никчемные негодяи, они никогда не заплатят. Это страна, которая сегодня ведет в бой против нас за 7000 долларов людей, сидящих за убийства пожизненно", – отметил политолог.

Недавно в сети появились кадры, на которых экс-повар кремлевского диктатора пригожин приглашает узников на войну против Украины.

Он уже паспорту путина, его ключник, который ходит и агитирует зэков: "Идем воевать на Донбасс. Вас либо убьют, либо зарежут. Но то, что в тюрьму вы уже не вернетесь – я вам обещаю",

– подчеркнул политолог.

Следовательно, Давидюк убежден, что от россии репараций не стоит и ждать. "Они на яд себе эти деньги потратят, но вам не отдадут. Никогда", – сказал он.

Как получить репарации от россиян

Нам следует арестовывать российские деньги и передавать в украинский бюджет. Под это принимается соответствующее законодательство, а дальше все идет по процедуре. "США законодательство принимать не надо. Канада подняла вопрос, Великобритания подняла вопрос, Европа подняла вопрос."

К слову, сегодня в Киев приехала Урсула фон дер Ляйен. К ней можно обращаться, заметил политолог, чтобы нам помогли арестовывать и передавать эти средства в бюджет.

Мы не можем ежемесячно брать 5 миллиардов в кредит, обременяя и без того немалый кредит – у нас уже под 100 миллиардов накопилось, и потом отдавать с бешеными процентами. Зачем нам его брать? У нас есть 1 триллион российских денег. Давайте его сюда!

– уверяет политолог.

Как отметил Давидюк, попавшие под санкции российские олигархи в отчаянии. Они готовы дать Украине миллиард, готовы отдать половину, лишь бы сняли санкции.

"Нам это не подходит. Триллион кладите на стол, а дальше будет разговор. Если они думают, что мы дураки, и нас можно за миллиард купить вместо триллиона, и они потом будут руки потирать – так не пройдет", – уверен Давидюк.

По мнению политолога, следует решать этот вопрос со всеми мировыми финансовыми центрами. Эти средства должны пойти вдовам, потерявшим мужей, на восстановление, на школы, больницы, на украинскую экономику. Поэтому этот фонд репараций нужно создавать уже.

Нужно создавать Фонд восстановления Украины и наполнять его из российского бюджета и российских олигархов. И пусть это будет пенсионный фонд, инвестиционный фонд – как хотите его называйте,

– сказал он.

Россияне понимают только силу

Давидюк убежден: россияне отдадут нам средства при условии, если мы заберем их силой. "Тогда они оценят и скажут: "О, это сильная Украина! Взяла и забрала." Потому что русская философия – "Бьет значит любит. А если не бьет – значит не любит". Надо показать им, какие мы "братья", как мы их "любим". Забрать триллион", – резюмировал политолог.

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